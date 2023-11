Papież do rabinów: Martwi mnie antysemityzm, stanowczo go potępiam

"Martwi mnie rozpowszechnianie się w świecie przejawów antysemityzmu, który stanowczo potępiam" – stwierdził Franciszek w swoim przemówieniu.

Ze względu na problemy zdrowotne papież nie mógł go przeczytać osobiście, ale przekazał go rabinom w formie pisanej i każdego z nich osobiście pozdrowił. W tekście nawiązał do ostatnich wydarzeń w Ziemi Świętej. "Po raz kolejny przemoc i wojna rozszalały się na tej pobłogosławionej przez Najwyższego ziemi, która wydaje się być nieustannie wstrząsana niegodziwością nienawiści i śmiercionośnym zgiełkiem broni" – napisał Ojciec Święty.

Dialog chrześcijaństwa i judaizmu

Przypominając o potrzebie dialogu judaizmu i chrześcijaństwa, Franciszek wskazał na wkład św. Jana Pawła II. To on podczas pierwszej wizyty w rzymskiej synagodze zauważył, że judaizm nie jest dla chrześcijan czymś zewnętrznym, ale w pewien sposób należy do istoty naszej religii. "Nazwał was naszymi umiłowanymi braćmi, naszymi starszymi braćmi. Można zatem powiedzieć, że nasz dialog, bardziej niż dialogiem międzyreligijnym, jest dialogiem rodzinnym" – podkreślił papież. I zaznaczył, że on sam potwierdził tę prawdę, kiedy w 2016 r. udał się do synagogi. Stwierdził wówczas: "Należymy do jednej rodziny, rodziny Boga, który nam towarzyszy i chroni nas jako swój lud".

Papież zauważył, że dialog z judaizmem ma szczególne znaczenie dla chrześcijan, ponieważ mają oni żydowskie korzenie. "Jezus urodził się i żył jako Żyd. On sam jest pierwszym gwarantem żydowskiego dziedzictwa w chrześcijaństwie, a my, którzy jesteśmy Chrystusowi, potrzebujemy was, drodzy bracia, potrzebujemy judaizmu, aby lepiej zrozumieć samych siebie. Dlatego ważne jest, aby dialog żydowsko-chrześcijański zachował wymiar teologiczny, kiedy zajmuje się kwestiami społecznymi, kulturowymi i politycznymi" – oświadczył Ojciec Święty.

