Świadek nadziei

RADOSŁAW WOJTAS: Czy książka „Papież oczami świata” jest reakcją na to, co dzieje się ostatnio wokół postaci Jana Pawła II?

MONIKA JABŁOŃSKA: Książka nie jest reakcją na ataki na Jana Pawła II. To jest moja druga publikacja o polskim papieżu. Jest kontynuacją mojej pracy nad tematyką związaną z Janem Pawłem II, która rozpoczęła się ponad 20 lat temu. Pomysł na książkę narodził się dawno temu. Wtedy nikt nawet nie pomyślał, że taka okropna sytuacja może mieć miejsce w kraju Jana Pawła II. Polacy? Naprawdę? Czy rodacy mogliby zrobić coś tak obrzydliwego swojemu papieżowi? Do dzisiaj trudno w to uwierzyć.