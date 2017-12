Papież podjął ważną decyzję ws. beatyfikacji kard. Wyszyńskiego

Dekrety związane z procesami beatyfikacyjnymi 12 kandydatów na ołtarze, w tym dekret o heroiczności cnót kard. Stefana Wyszyńskiego papież podpisał w poniedziałek podczas spotkania z prefektem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato.

"Teraz do beatyfikacji niezbędny jest już tylko cud za wstawiennictwem kard. Wyszyńskiego. W tej chwili prace kongregacji skupią się na stwierdzeniu cudu za przyczyną kandydata na ołtarze. Według procedury, dopiero po zakończeniu tego etapu zostanie wyznaczona data beatyfikacji" – poinformowano na stronie internetowej Archidiecezji Warszawskiej.

Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia był prowadzony w latach 1983-2001. Po przesłuchaniu 65 świadków i zbadaniu wszystkich pism drukowanych i niedrukowanych, świadectwa te poddano ocenie teologicznej. Całą dokumentację procesową liczącą 37 tomów wraz z publikacjami autorstwa kard. Wyszyńskiego w lutym 2001 roku przekazano do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Pod koniec 2002 roku kongregacja orzekła, że pod względem formalnym proces na etapie diecezjalnym w Warszawie został przeprowadzony poprawnie.

Równolegle badano również uzdrowienie 19-letniej kobiety za przyczyną kard. Wyszyńskiego. Diecezjalny proces w tej sprawie przeprowadziła w latach 2012-2013 archidiecezja szczecińsko-kamieńska, bo to na jej terenie miało miejsce to niewytłumaczalne medycznie zdarzenie. Dokumentacja została przekazana do Watykanu i to tam toczy się kolejny etap procedury badania autentyczności domniemanego cudu.

"Jeśli zostanie potwierdzona jego autentyczność, najpierw przez komisję lekarzy, a następnie kardynałów, wówczas papież zdecyduje o beatyfikacji i wyznaczy jej datę" – czytamy w komunikacie warszawskiej kurii.