Watykan strofuje Niemcy: Nie ma mowy o święceniu kobiet

Trzystronicowy dokument watykański, podpisany przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolina dotyczy dyskusji między niemieckimi biskupami a kierownictwem Kurii Rzymskiej, które mają się odbyć w styczniu, kwietniu i czerwcu 2024 roku. Szczegóły podał niemiecki tygodnik katolicki "Die Tagepost".

Rozmowy – które skupią się na rezolucjach wydanych przez kontrowersyjną niemiecką "drogę synodalną" – mają prowadzić watykańskie Dykasterie ds. Nauki Wiary, Popierania Jedności Chrześcijan, ds. biskupów, kultu Bożego i tekstów prawnych.

Kościół w Niemczech oddala się do Watykanu

Publikacja noty nastąpiła po opublikowaniu listu z 10 listopada, w którym papież Franciszek wyznał, iż podziela obawy o jedność Kościoła w Niemczech z Kościołem powszechnym.

W nocie watykańskiego Sekretariatu Stanu stwierdzono, że nie wszystkie kwestie poruszone przez niemiecką inicjatywę można umieścić na tym samym poziomie. "Niektóre z nich zawierają aspekty, których nie można poddać pod dyskusję, ale są też takie, które można poddać wspólnej dogłębnej dyskusji" – wyjaśniono.

Stolica Apostolska podkreśla, że święcenia kapłańskie są zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn, jak stwierdza adhortacja apostolska św. Jana Pawła II, Ordinatio sacerdotalis z 22 maja 1994. Mówi ona, że "Kościół nie ma żadnej władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom oraz orzeczenie to powinno być przez wszystkich wiernych Kościoła uznane za ostateczne".

Przypomniano, iż papież Franciszek kilkakrotnie wyraźnie potwierdził to oświadczenie świętego Jana Pawła II. "Mamy do czynienia z wiążącą decyzją, która podlega również władzy jurysdykcyjnej papieża, z dokładnymi konsekwencjami dyscyplinarnymi, które są określone w normach dotyczących wykroczeń zastrzeżonych Kongregacji Nauki Wiary (11 października 2021 r.)" – czytamy w watykańskim dokumencie. Dodano, że Kodeks Prawa Kanonicznego przewiduje w przypadku zarówno usiłującego udzielić święceń jak i osoby usiłującej je przyjąć karę ekskomuniki.

Stanowisko wobec homoseksualizmu jest jasne

Stolica Apostolska podkreśla także niezmienne stanowisko Kościoła powszechnego odnośnie do aktów homoseksualnych. Żaden Kościół lokalny nie ma możliwości przyjęcia odmiennego poglądu – wskazano. "Nawet jeśli uznamy, że z subiektywnego punktu widzenia mogą istnieć różne czynniki, które wzywają nas do nieosądzania osób, to w żaden sposób nie zmienia to oceny obiektywnej moralności tych czynów" – stwierdzono.

