Francja mobilizuje się przeciwko eutanazji

Inicjatywę promowały stowarzyszenia na rzecz życia. Podkreślono, że dostarczenie trucizny ludziom chorym nigdy nie będzie oznaczało współczucia.

Największa manifestacja odbyła się w Paryżu i wzięło w niej udział kilkanaście tysięcy osób. Podobne inicjatywy zorganizowano w prawie pięćdziesięciu miastach w całej Francji. Przypomniano na nich, że zapobieganie eutanazji dotyczy wszystkich i nikt nie powinien być wykluczony. Organizatorom chodziło o podniesienie alarmu w związku z rządowym planem legalizacji wspomaganego samobójstwa, który jest promowany przez prezydenta Macrona.

Było to ciche a zarazem wielkie wołanie o obudzenie sumień. Uczestnicy stali w bezruchu, a ich twarze zakrywała maska z ilustracją słynnego obrazu „Krzyk” namalowanego przez ekspresjonistycznego artystę Edvarda Muncha. W czasie protestu odtwarzane były nagrania mówiące o konieczności obrony ludzkiego życia, które przypominały, że każdego człowieka należy chronić i pomagać mu, a nie go zabijać. Ostrzegano też przed zgodą na takie podstępne eufemizmy, jak „pomoc w umieraniu”, za którymi kryje się eutanazja i wspomagane samobójstwo. Nieopodal Wieży Eiffla wybrzmiały słowa o tym, że podobne manifestacje odbywają się w całej Francji po to, by nikt nigdy nie był wykluczony ze społeczeństwa ze względu na wiek, uzależnienie, chorobę czy jakąkolwiek niepełnosprawność.

Eutanazja w Portugalii

W połowie maja Portugalia dołączyła do krajów, gdzie eutanazja jest legalna.

W niespełna miesiąc od odrzucenia przez prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousy ustawy legalizującej eutanazję, parlament Portugalii, zdominowany przez partie lewicowo-liberalne, zatwierdził podczas piątkowego głosowania kolejną ustawę w tej sprawie. Przyjęta regulacja jest identyczna jak projekt, który 31 marca przyjął parlament, ale w kwietniu ustawa ta została zawetowana przez głowę państwa.

Kolejne już, piąte od 2017 r., zatwierdzenie ustawy krytycznie ocenili członkowie organizacji katolickich oraz stowarzyszeń obrony życia. Także przedstawiciele portugalskiego Kościoła skrytykowali upór sił lewicowo-liberalnych w forsowaniu legalizacji eutanazji, pomimo wcześniejszych negatywnych decyzji Trybunału Konstytucyjnego oraz prezydenta.

