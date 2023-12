Prezydent Macron zaprasza papieża na rekonsekrację katedry Notre Dame

Rekonsekracja planowana jest na 8 grudnia 2024 r., czyli dzień, w którym prace odbudowy świątyni zostaną zakończone.

Prezydent Emmanuel Macron ogłosił w piątek, że zaprasza papieża Franciszka do wzięcia udziału w ponownym otwarciu Notre-Dame de Paris, zaplanowanym dokładnie za rok, 8 grudnia 2024 roku.

"Mam nadzieję, że tak, w każdym razie zaprosimy go" – odpowiedział szef państwa w wywiadzie dla stacji France 2, zapytany o możliwą obecność papieża. "Zaproszenie zostanie wystosowane. Ale to nie do mnie należy udzielanie odpowiedzi w jego imieniu" – dodał.

15 kwietnia 2019 w świątyni wybuchł pożar, który spowodował ogromne zniszczenia, m.in. doszło do zawalenia się dachu oraz części sklepień, a także iglicy katedry. Przyczyny pożaru były badane przez prokuraturę śledczą. Według prokuratury nie doszło do celowego podpalenia. Przyjmuje się, że powodem rozprzestrzeniania ognia było niedopatrzenie w czasie prowadzonych prac remontowych.

Notre Dame to jedna z najbardziej znanych katedr na świecie, między innymi dzięki powieści francuskiego pisarza Victora Hugo. Wzniesiono ją na wyspie na Sekwanie, zwanej Île de la Cité w 4. okręgu Paryża, w miejscu po dwóch kościołach powstałych jeszcze w IX wieku. Jej budowa trwała ponad 180 lat (1163–1345). Od 10 sierpnia 1806 roku w skarbcu katedry – pod opieką kanoników Kapituły Bazyliki Metropolitalnej – przechowywane były relikwie korony cierniowej.

Odbudowa katedry Notre-Dame. Jest nowy nadzorca

We wrześniu decyzją prezydenta Emmanuela Macrona Philippe Jost przejął obowiązki w zakresie odbudowy katedry Notre-Dame w Paryżu po tragicznie zmarłym generale Georgelinie.

Jean-Louis Georgelin zginął 18 sierpnia w wypadku podczas górskiej wędrówki w Pirenejach. Emerytowany wojskowy nadzorował odbudowę katedry Notre-Dame w Paryżu.

