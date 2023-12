Kanada: Komisja Praw Człowieka uznała Boże Narodzenie za "dyskryminujące"

To treść oficjalnego dokumentu Kanadyjskiej Komisji Praw Człowieka. Mówi on o systemowej dyskryminacji, ponieważ w tym kraju legalne są tylko święta religijne związane z chrześcijaństwem.

Dokument Kanadyjskiej Komisji Praw Człowieka stwierdza, że dyskryminacja mniejszości religijnych w tym kraju jest zakorzeniona w historii kanadyjskiego kolonializmu. Podkreśla, że niechrześcijanie zmuszeni są do ubiegania się o specjalne zwolnienia z pracy, by móc obchodzić swoje święta, w których ich religia wymaga od nich powstrzymania się od pracy.

Od tego dokumentu, dyskutowanego w czasie debaty nt. nietolerancji religijnej, już zdystansowała się niższa izba parlamentu. Jeden z posłów, Alain Therrien, wprost spytał premiera Justina Trudeau, czy także św. Mikołaj lub padający śnieg są rasistowskie, gdyż przez ludzi w wielu krajach nieznane. Premier stwierdził, że Kanada dała się zapędzić w absurdalną debatę. Dodał też: „Oczywiście Boże Narodzenie nie jest dyskryminujące. Fakt, że ktoś to insynuuje, niewiele mówi o tym święcie, ale za to mówi wszystko o intelektualnym upadku, do którego prowadzi postępowa ideologia”.

Miasto zmienia nazwy ulic. Za świętych feministki

Władze Barcelony zatwierdziły zmianę nazw ulic w stolicy Katalonii, usuwając z nich imiona świętych. Ich miejsce zajmą nazwiska działaczek feministycznych. Z Barcelony znikną nazwy ulic świętych: Rafała, Magdaleny, Agaty oraz Róży. To decyzja lewicowych władz stolicy Katalonii.

W rezultacie zatwierdzonego pod koniec listopada planu zmiany obejmą kilka ulic. I tak ulica Świętego Rafała zostanie przemianowana na ulicę działaczki feministycznej Marii Casas Miry, a Świętej Magdaleny na Magdaleny E. Blanc.

Także działaczkom na rzecz praw kobiet Agacie Badia Puig-rodon oraz Rosie Puig-rodon Pla zostaną zadedykowane ulice. By zrobić im miejsce, dotychczasowe tradycyjne nazwy Świętej Agaty i Świętej Róży, zostaną usunięte.

Przewodniczącym rady miejskiej w Barcelonie został w lipcu Jaume Colboni z Partii Socjalistów Katalonii. Z uzasadnienia autorów zmian i ratusza Barcelony wynika, że zmiana nazw ma prowadzić do większej inkluzywności stolicy Katalonii oraz podkreśleniu świeckiego charakteru miasta.

