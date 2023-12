87. urodziny Franciszka. Jest trzecim najstarszym papieżem w ciągu ostatnich 700 lat

Palma pierwszeństwa należy do Leona XIII, który zmarł w 1903 roku w wieku 93 lat. Drugi w kolejności jest Klemens XII, który zmarł w 1740 roku, dwa miesiące przed ukończeniem 88 lat.

Franciszek wyprzedza Klemensa X, który w 1670 roku zmarł kilka dni dni po swych 86. urodzinach.

Wprawdzie ponad 95 lat żył Benedykt XVI, zmarły w 2022 roku, jednak papieżem przestał być on w 2013 roku, gdy miał prawie 86 lat (brakowało mu niespełna dwóch miesięcy). Również prawie 86 lat (brakowało mu 3 miesięcy) przeżył bł. Pius IX, który zmarł w 1878 roku.

Kościół nie zna wieku wszystkich papieży

Określenie dokładnego wieku wszystkich papieży jest niemożliwe, gdyż z pierwszego tysiąclecia na ogół brakuje dokładnych danych o wielu z nich, często nie są znane nawet ogólne wiadomości o ich życiu, a tym bardziej o ich wieku w chwili wyboru i zgonu. Pewne dane co do wieku mamy dopiero w odniesieniu do papieży czasów nowożytnych.

Niewykluczone jednak, że w średniowieczu najstarszymi następcami św. Piotra byli: Celestyn III, który zmarł w 1198 roku w wieku około 92-93 lat. 88 lat mógł mieć Lucjusz III, zmarły w 1185 roku. 86 lub 87 lat (według różnych dat urodzenia) miał też w chwili śmierci w 1296 roku św. Celestyn V. Około 87 lat żył Grzegorz XII, zmarły w 1417 roku, który jednak papieżem przestał być dwa lata wcześniej.

Franciszek następcą św. Piotra. Którym?

Według Rocznika Papieskiego (Annuario Pontificio), Franciszek jako biskup Rzymu jest 265. następcą św. Piotra. Faktycznie jednak jest 263., gdyż Benedykt IX w burzliwym XI wieku trzykrotnie obejmował Stolicę Piotrową (1033-1044, 1045-1046 i 1047-1048) i każdy z jego pontyfikatów został policzony oddzielnie, mimo że za każdym razem papież nosił to samo imię.

