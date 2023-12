"Dwa słowa". Papież Franciszek na zakończenie roku 2023

Papież zauważył, że wiara pozwala nam przeżywać czas "w inny sposób niż mentalność światowa". – Wiara w Jezusa Chrystusa, Boga wcielonego, narodzonego z Maryi Dziewicy nadaje nowy styl odczuwania czasu i życia. Podsumowałbym to w dwóch słowach: wdzięczność i nadzieja – stwierdził Franciszek.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że "wdzięczność światowa, światowa nadzieja są pozorne – brakuje im zasadniczego wymiaru, jakim jest relacja z Innym i z innymi, z Bogiem oraz z braćmi i siostrami".

"Pielgrzymi nadziei"

Papież zauważył, że Kościół uczy się wdzięczności od Matki. Uczy się od niej także nadziei, gdyż "Maryja zawsze była przepełniona miłością, przepełniona łaską, a zatem jest również przepełniona ufnością i nadzieją". Franciszek wyjaśnił, że "nadzieja Maryi i Kościoła nie jest optymizmem, jest czymś innym – jest wiarą w Boga, który jest wierny swoim obietnicom", a wiara ta "przybiera formę nadziei w wymiarze czasu", "w drodze". – I właśnie to będzie tematem Jubileuszu 2025: "Pielgrzymi nadziei" – podkreślił Ojciec Święty.

Mówiąc o przygotowaniach do Roku Świętego, papież zadał pytanie, czy Rzym stanie się "miastem nadziei". Chodzi "o świadectwo wspólnoty kościelnej i obywatelskiej", które "polega nie tyle na wydarzeniach, ile na stylu życia, na cechach współistnienia etycznego i duchowego". – A zatem pytanie można sformułować w następujący sposób: czy pracujemy, każdy w swojej dziedzinie, aby to miasto było znakiem nadziei dla tych, którzy w nim mieszkają i dla tych, którzy je odwiedzają? – zastanawiał się Franciszek. I tłumaczył, że "miasto, które jest bardziej przyjazne do życia dla swoich mieszkańców, jest również bardziej przyjazne dla wszystkich".

Papież podkreślił także, że nadchodzący rok, który poprzedza Jubileusz, poświęcony jest modlitwie. – A czyż możemy mieć lepszą nauczycielkę od naszej Matki Najświętszej? Udajmy się do Jej szkoły: uczmy się od Niej przeżywać każdy dzień, każdą chwilę, każde zajęcie z wewnętrznym spojrzeniem zwróconym na Jezusa. Radości i smutki, satysfakcje i problemy. Wszystko w obecności i z łaską Jezusa, Pana. Wszystko z wdzięcznością i nadzieją – zakończył Franciszek.

