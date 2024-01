Prymas Polski: Potrzeba jedności i mądrego współdziałania

Metropolita gnieźnieński przewodniczył w poniedziałek w południe w katedrze gnieźnieńskiej Mszy św. z okazji obchodzonej 1 stycznia Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, która – jak podkreślił w homilii – jest kluczem do nadziei, i u stóp której składamy wszystkie troski, z jakimi wchodzimy w nowy rok.

– Życzymy sobie pokoju i prosimy Boga o pokój w ojczyźnie i na świecie – mówił abp Polak, podkreślając za papieżem Franciszkiem, że wszelka wojna, wszelka nienawiść i chęć odwetu, wszelka złość i napaść na drugiego człowieka to podróż bez celu, porażka bez zwycięzców, która prowadzi do chaosu i zniszczenia, do rozpadu społecznych więzi i destrukcji, do poniżenia i upokorzenia, w konsekwencji do zniszczenia siebie i drugich.

"Gdzie Bóg mnie wzywa i w czym potrzebuje?"

– Potrzeba więc jedności i mądrego współdziałania. Potrzeba przebaczenia i pojednania. Potrzeba napiętnowania zła i wyjścia poza własne, doraźne interesy i zyski. Potrzeba solidarności i odpowiedzialności, a także znalezienia szanujących ludzką godność rozwiązań sporów społecznych i politycznych – wskazał prymas Polski, powtarzając raz jeszcze za papieżem Franciszkiem, że "pokój jest zawsze owocem relacji, które uznają i akceptują drugiego człowieka w jego niezbywalnej godności, a także owocem współpracy i zaangażowania w dążeniu do integralnego rozwoju wszystkich osób i narodów". – Wobec ważnych spraw trzeba reagować szybko, a nie zwlekać – dodał abp Polak.

– Nie powinien nas powstrzymywać lęk, strach czy lenistwo. Nie może paraliżować wygoda czy obojętność. Nie wolno nam też zasłaniać się zastaną sytuacją i przyzwyczajeniami. Właśnie dziś, na początku nowego roku, warto postawić sobie pytanie: gdzie Bóg mnie wzywa i w czym potrzebuje? – wskazał metropolita gnieźnieński, przyznając, że "tak wiele osób potrzebuje dziś w naszych rodzinach, społeczeństwie, Kościele po prostu dobra – dobra, które my możemy im dać".

Czytaj też:

Przewodniczący Episkopatu Polski złożył wiernym noworoczne życzeniaCzytaj też:

"Dwa słowa". Papież Franciszek na zakończenie roku 2023