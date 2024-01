Biskupi Mozambiku: Kapłani nie będą błogosławić par tej samej płci

Możliwość błogosławienia par tej samej płci powstała w wyniku opublikowania przez watykańską Dykasterię ds. Nauki Wiary 18 grudnia 2023 r. deklaracji „Fiducia supplicans” o duszpasterskim znaczeniu błogosławieństw.

W ocenie hierarchów z Mozambiku nie istnieją warunki do błogosławienia par homoseksualnych i nie będzie tego dokonywał żaden kapłan katolicki.

Biskupi mozambiccy sprecyzowali, że po opublikowaniu watykańskiego dokumentu do Konferencji Episkopatu napłynęły „pytania i głosy niepokoju” wywołane deklaracją „Fiducia supplicans”. „Wzywamy wszystkich wyświęconych duchownych do okazywania bliskości i towarzyszenia osobom żyjącym w związkach nieregularnych oraz tej samej płci, ale nie do błogosławienia tym związkom (…). Zdecydowaliśmy, że w Mozambiku nie należy udzielać takiego błogosławieństwa” – ogłosili biskupi Mozambiku, precyzując, że błogosławienie takich par mogłoby zostać opacznie zrozumiane jako ich legalizacja.

Biskupi mówią "nie"

Przypomnijmy, że wcześniej negatywnie do możliwości błogosławienia par homoseksualnych ustosunkowali się również biskupi z Konferencji Episkopatu Angoli oraz Wysp Św. Tomasza i Książęcej (CEAST). Wyraziła ona „zakłopotanie” w związku z deklaracją „Fiducia supplicans”, precyzując że dokument ten nie będzie wprowadzany w życie w tych byłych portugalskich koloniach w Afryce jeśli chodzi o błogosławienie par jednopłciowych.

Biskupi z CEAST wyjaśnili, że są niechętni wprowadzonemu przez „Fiducia supplicans” nieformalnemu błogosławieniu dla par homoseksualnych oraz zapowiedzieli, że nie będą one udzielane w żadnym z tych krajów. „Działanie takie wywołałoby ogromny skandal oraz zamieszanie wśród wiernych. Nieformalne błogosławieństwa dla nieregularnych par tej samej płci (…) w naszym kontekście kulturowym i kościelnym wywołałoby ogromny skandal i zamieszanie wśród wiernych. Z tego właśnie powodu zdecydowaliśmy, że nie powinno się go przeprowadzać w Angoli oraz na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej” – wskazali biskupi w wydanym oświadczeniu.

