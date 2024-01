"Benedykt XVI myślał, że został mu tylko rok życia, kiedy złożył rezygnację"

– Papież Benedykt XVI, który zmarł rok temu, zrzekł się urzędu z miłości do Boga i Kościoła – podkreślił abp Georg Gänswein.

Jak zdradził, kard. Joseph Ratzinger od samego początku mówił, że jego kadencja będzie krótka ze względu na wiek. Arcybiskup stwierdził, że po rezygnacji z papieskiego urzędu w lutym 2013 r., Benedykt XVI był przekonany, że "nie pożyje dłużej niż rok".

"Benedykt XVI nie uciekł od odpowiedzialności"

Abp Gänswein zaznaczył, że Benedykt XVI "nie uciekł od odpowiedzialności" i powołał się na rozmowy z papieżem o jego decyzji zrzeczenia się papiestwa. – Ta wiadomość była bardzo ciężkim ciosem dla jego prywatnego sekretarza. Powiedziałem mu: "Ojcze Święty, nie możesz tego zrobić". Wyjaśnił mi, że walczył i cierpiał, ale nie miał już fizycznej i psychicznej siły, by wypełnić tę odpowiedzialność – powiedział arcybiskup.

Abp Gänswein opisał kard. Ratzingera jako duchownego z powołaniem profesora uniwersyteckiego, który "nie urodził się do sprawowania władzy. Ale kiedy został wybrany na papieża i stanął w obliczu takich kwestii jak pedofilia, miał silne poczucie odpowiedzialności". – Już jako kardynał Ratzinger zdawał sobie sprawę, że wielkim problemem Kościoła nie są ataki z zewnątrz, ale brud w jego wnętrzu. Wiele go to kosztowało. Nigdy nie widzieliśmy go płaczącego, ponieważ był bardzo opanowany i kontrolował swoje emocje, ale cierpiał – stwierdził abp Gänswein.

– Bardzo tęsknię za papieżem, który zmarł 31 grudnia 2022 r. Czuję jego duchową moc, ale bardzo brakuje mi jego fizycznej obecności – wyznał abp Gänswein, który decyzją papieża Franciszka powrócił z Rzymu do Niemiec pod koniec czerwca 2023 r., obecnie mieszka w seminarium duchownym swojej rodzinnej archidiecezji Fryburg, nie pełniąc żadnej funkcji.

31 grudnia 2023 r., w pierwszą rocznicę śmierci Benedykta XVI, abp Gänswein odprawił Mszę św. w Bazylice św. Piotra w Rzymie.

