Ukraina: Katolicy odzyskają kościół w Kijowie? Tysiące podpisów pod petycją

Niskup kijowsko-żytomierski Witalij Krywicki SDB wyraził wdzięczność wszystkim, którzy dołożyli starań, aby zebrać podpisy i, zaznaczył, że to nie koniec sprawy. Zachęcił ich do uczynienia wszystkiego, co możliwe, aby świątynię zwrócono parafii. Zauważył, że wielu z sygnatariuszy petycji nie jest katolikami, ale oddali swój głos w obronie sprawiedliwości.

– Podpisana petycja oczywiście nie wyczerpuje jeszcze tematu. Dlatego apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli i żywej wiary, aby w modlitwie i działaniu uczynili wszystko, aby parafia św. Mikołaja otrzymała wreszcie kościół, który będzie służył Bogu i ludziom – stwierdził biskup kijowsko-żytomierski.

Kościół św. Mikołaja w Kijowie

Kościół św. Mikołaja w Kijowie został zbudowany w latach 1899 – 1909. Stoi on w centrum stolicy Ukrainy, przy ulicy Wielkiej Wasilkowskiej. Autorami projektu architektonicznego pięknej świątyni są Polacy – Władysław Horodecki oraz Stanisław Wałowski. Jego głównym fundatorem był hrabia Władysław Michał Branicki. Na budowę kościoła szczodrze łożyli też wszyscy Polacy mieszkający w Kijowie. W roku 1936 władze bolszewickie zamknęły świątynię i przeznaczyły ją na magazyn. Część przestrzeni wewnątrz zajmowały systemy zagłuszania „wrogich” zachodnich stacji radiowych, a anteny systemu były zawieszone na zewnątrz na wieżach kościoła. W 1978 r., na mocy rozporządzenia Rady Ministrów Ukraińskiej SRR, budynek kościoła został przekazany Kijowskiemu Domowi Muzyki Organowej i Kameralnej. W tym celu zamówiono organy Rieger-Kloss z Czechosłowacji. W 1981 r. renowacja została zakończona, a w tym samym roku w kościele otwarto salę koncertową.

Od czasu uzyskania przez Ukrainę niepodległości kościół św. Mikołaja był współużytkowany przez Narodowy Dom Muzyki Organowej i Kameralnej Ukrainy jako miejsce koncertów oraz przez parafię św. Mikołaja. Władze odmówiły pełnego przekazania pomieszczeń Kościołowi rzymskokatolickiemu do czasu rozwiązania kwestii nowej lokalizacji sali organowej.

Pomieszczenia znajdowały się w stanie ruiny. Ministerstwo Kultury Ukrainy planowało realizację projektu budowy Domu Muzyki w Kijowie do końca 2023 roku i przeniesienia do niego Narodowego Domu Muzyki Organowej i Kameralnej Ukrainy.

W kościele rozpoczęli również posługę księża ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Wieczorem 3 września 2021 r. w kościele wybuchł pożar, który objął powierzchnię 80 m². Na miejscu pracowało 80 ratowników i 16 sztuk sprzętu, którzy ugasili pożar w półtorej godziny. W jego wyniku został poważnie uszkodzony dach budynku, a unikalne organy, wykonane z metalu i drogiego czarnego i mahoniowego drewna, zostały całkowicie spalone. W pożarze nikt nie został ranny.

