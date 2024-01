Abp Jędraszewski: Staje przed nami wielkie zadanie obrony życia

Na początku liturgii w kościele Przenajświętszej Trójcy przy ul. Łanowej w Krakowie z okazji 825-lecia zatwierdzenia reguły zakonu trynitarzy brat Maciej Kowalski, przełożony krakowskiej wspólnoty trynitarzy, przypomniał, że 825 lat temu papież Innocenty III zatwierdził regułę zakonu, a dokładnie 28 stycznia 1193 r. założyciel trynitarzy św. Jan z Mathy odprawiał swoją pierwszą Mszę św., w czasie której miał wizję z inspiracją do założenia nowego zakonu.

Przypomniał także, że 28 stycznia jest ważnym dniem dla abp. Marka Jędraszewskiego, który w tym dniu w 2017 r. odbył swój ingres do katedry wawelskiej.

"Odpowiedzialność za Boże Słowo"

W czasie homilii metropolita krakowski zwrócił uwagę na "odpowiedzialność za Boże Słowo". W pierwszej kolejności dotyczy ona tych, którzy słyszą głos Boga, aby przyjęli Jego Słowo i wprowadzili w swoje życie. Arcybiskup przywołał historie proroków Izraela – zarówno fałszywych, jak i prawdziwych. Wśród tych ostatnich wymienił także Jana Chrzciciela, który wskazał na Jezusa jako Mesjasza, a także miał odwagę wypominać grzeszne życie królowi Herodowi Antypasowi, za co poniósł męczeńską śmierć.

Odwołując się do odczytywanego w liturgii fragmentu Ewangelii wg św. Marka, arcybiskup zaznaczył, że moc słowa Jezusa Chrystusa wynikała z głębi Trójcy Przenajświętszej, bo "wysłał Go do ludzi Ojciec Niebieski, gdy nastała pełnia czasów, a On, mocą Ducha Świętego otrzymanego na chrzcie, wzywał wszystkich do nawrócenia". – Siłą Jezusa z Nazaretu było to, że wysłała Go do nas miłość Ojca – dodał metropolita, zaznaczając, że potwierdzeniem tego były słowa Boga wypowiedziane z obłoku w czasie przemienienia na Górze Tabor. Arcybiskup podkreślił, że wielki nakaz misyjny Jezusa kończy się wezwaniem do udzielaniu chrztu w imię Trójcy – Ojca, Syna i Ducha Świętego.

"Wielkie zadanie obrony życia"

Arcybiskup zwrócił uwagę, że trynitarze uwolnili setki tysięcy ludzi, a gdy brakowało pieniędzy na wykup niewolników, wtedy ofiarowywali siebie samych za wolność innych. Dzisiaj zakon zajmuje się współczesnymi formami przywracania ludziom prawdziwej wolności dzieci Bożych – bracia prowadzą duszpasterstwo wśród więźniów, zajmują się osobami chorymi i uzależnionymi. – Wszystko po to, by dzięki ich posłudze, ich oddaniu i modlitwie ktoś mógł na nowo cieszyć się tym, że może na nowo odkryć w sobie godność Bożego dziecka, że może być na nowo wolny – mówił abp Marek Jędraszewski.

Przypomniał, że dwa dni temu abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, skierował do rządzących i całego Kościoła apel, "abyśmy zrobili wszystko co w naszej mocy, aby tym biednym, bezbronnym, w pełni niewinnym istotom, jakimi są nienarodzone dzieci, umożliwić nie tylko radość bycia wolnym Bożym dzieckiem, ale dać w ogóle możliwość życia, które jest na nowo zagrożone". Mówił to w kontekście poselskich projektów ustaw legalizujących aborcję. – Staje przed nami wielkie zadanie obrony życia przez modlitwę, przez post, przez świadectwo o świętości życia – powiedział metropolita krakowski. Zaznaczył, że abp Stanisław Gądecki w swojej odezwie odwoływał się do papieskiego nauczania z encykliki "Evangelium vitae".

Czytaj też:

Legalizacja aborcji nie chroni kobiet przed powikłaniami ani przed śmierciąCzytaj też:

Kratiuk: Tusk chce nas wprowadzić w wojnę światopoglądową