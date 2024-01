Papież Franciszek wzywa Polaków do "panowania nad gniewem"

W środę podczas audiencji ogólnej w Watykanie Franciszek pozdrowił pielgrzymów z Polski, podkreślając, że "Nowy Rok rozpoczęliśmy od zaproszenia do budowania pokoju na świecie, w Ojczyźnie, w rodzinie, w swoim sercu".

Słowa papieża do Polaków

– Pamiętajcie, że pokój można budować tylko na prawdzie. Niech troska o wspólne dobro, właściwe panowanie nad gniewem i wzajemne przebaczenie, jeden drugiemu, pomogą wam budować cywilizację miłości w waszej obecnej sytuacji. Z serca błogosławię wam i waszym rodzinom – powiedział papież.

W audiencji udział wzięli pielgrzymi z parafii pw. Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem oraz z parafii św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim (diec. sandomierska); z parafii pw. św. Stanisława Bpa w Uhercach Mineralnych (arch. przemyska); Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Stargardzie wraz z Orkiestrą Dętą z opiekunem młodzieży ks. Stanisławem Szlijanem i założycielem Ośrodka p. Mirosławem Rybkowskim; pielgrzymi z parafii św. Floriana w Chorzowie, a także pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.



Franciszek mówił o gniewie. "Musimy nauczyć się przebaczać"

Tematem środowej katechezy był gniew. Franciszek tłumaczył, że "to wada łatwa do rozpoznania, bo gniew trudno jest ukryć". – Rodzi się on z doznanej lub domniemanej niesprawiedliwości. Niszczy relacje międzyludzkie. Często nie uspokaja się z upływem czasu – dystans i cisza potęgują go. Dlatego apostoł Paweł zaleca, aby od razu podejmować próbę pojednania: "Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce" (Ef 4, 26) – zaznaczył.

Jak dodał, musimy nauczyć się przebaczać, bo "trudno jest być razem, jeśli nie praktykuje się sztuki przebaczenia". – Tym, co przeciwdziała gniewowi, jest życzliwość, otwartość serca, łagodność i cierpliwość. Nie jesteśmy odpowiedzialni za pojawienie się gniewu, ale zawsze za to, jak się rozwija – powiedział.

– Czasami dobrze jest dać mu upust we właściwy sposób. Trzeba się oburzać niesprawiedliwością lub w obliczu ucisku osoby słabej. Z pomocą Ducha Świętego musimy tak ukierunkowywać namiętności, aby obracały się ku dobru – mówił papież.

Czytaj też:

Ambitne plany Franciszka. Papież chce odwiedzić kilka państw