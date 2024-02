Amerykanie szukają sposobu na Narodowe Odrodzenie Eucharystyczne

Związane z tym inicjatywy duszpasterskie mają dość zróżnicowanych charakter. Jedną ze sprawdzonych form są diecezjalne kongresy eucharystyczne. W niektórych diecezjach, takich jak Winona-Rochester, odbędą się one po raz pierwszy, gdzie indziej, jak w Atlancie są one regularną praktyką. W 2022 r. wzięło w nim udział 30 tys. wiernych, czyli dokładnie tyle ile zdołano pomieścić w wynajętym na tę okazję kongresowym centrum.

Diakon stały Dennis Dorner, który odpowiada za organizację tych kongresów określa je mianem katolickich zjazdów rodzinnych. On i jego żona uczestniczyli w nich już jako ludzie młodzi, teraz przybywają całą rodziną. Wyjaśnia, że diecezjalne kongresy eucharystyczne są pod pewnymi względami podobne do rekolekcji, z tą jednak różnicą, że na kongresie w centrum zawsze jest Jezus, a nie kaznodzieja.

Inną formą odrodzenia eucharystycznego są tak zwane Noce Miłości. Są to nabożeństwa promowane przez Światowy Apostolat Fatimski. Łączą one w sobie adorację Najświętszego Sakramentu oraz odmawianie różańca i procesje z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Rozpoczynają się zazwyczaj w pierwszy piątek miesiąca wieczorem. W zależności od lokalnych możliwości trwają całą noc bądź cały wieczór do północy, a ich dopełnieniem jest poranna Eucharystia w pierwszą sobotę miesiąca.

W ten sposób uczczone zostaje Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. Nabożeństwa mają wyraźny charakter wynagradzający. Modlitwą objęci są w sposób szczególny ci, którzy w najbliższym środowisku, w rodzinie czy w parafii, oddalili się od wiary w Jezusa obecnego w Eucharystii – wyjaśnia Barb Ernster, krajowa koordynatorka Światowego Apostolatu Fatimskiego.