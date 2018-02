Kłopoty Franciszka? Ofiara twierdzi, że informowała papieża o sprawie molestowania a Franciszek kłamie

Sam papież przekonywał, że przyglądał się sprawie biskupa Barroso, ale nie ma żadnych dowodów na jego winę.

Cruz miał listownie powiadomić papieża o całej sprawie już 3 lata temu. „Byłem zaskoczony, że ktoś tak wysoko postawiony jak papież może w tej sprawie kłamać” – twierdzi ofiara molestowania.

Nie może być mowy o tym, że do papieża nie dotarł list Cruza. List został dostarczony przez Członków Papieskiej Komisji Ochrony Nieletnich, która przekazała go kardynałowi Seanowi O’Malley’owi. Kardynał z kolei twierdzi, że list dotarł do papieża.

Cruz w swoim liście twierdzi, że biskup Barroso nie tylko wiedział o sprawie molestowania, ale podobno miał być świadkiem oraz uczestnikiem procederu.

Sprawa kładzie się "cieniem na Franciszku i jego zapewnieniach o polityce „zerowej tolerancji” dla sprawców przestępstw seksualnych”" – ocenił Terlikowski.

Czytaj także:

Episkopat przypomniał o urodzinach abp. Paetza. "Umieszczenie wpisu było niefortunne"Czytaj także:

"Przejaw hipokryzji". Brigitte Bardot krytycznie o akcji #MeToo