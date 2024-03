Warszawa: Męska Droga Krzyżowa za Życiem 15 marca

Męska Droga Krzyżowa za Życiem będzie aktem pokuty i wynagradzania Panu Bogu za grzechy popełnione przeciw życiu poczętemu. Uczestnicy wydarzenia będą modlić się także o ochronę życia zagrożonych dzieci nienarodzonych oraz za ich ojców i matki.

Polski parlament już za kilka tygodni będzie głosować nad projektami, które przyczynią się nie tylko do śmierci tysięcy dzieci poczętych, ale mogą także stanowić zagrożenie zdrowia, a nawet życia, dziewcząt i kobiet.

– Chcemy postawić akcent na rolę i misję mężczyzn, mężów i ojców, którzy są odpowiedzialni za życie w rodzinie, za życie rozwijające się pod sercem matki. To oni powinni zapewnić bezpieczeństwo matce, która spodziewa się dziecka. Męska Droga Krzyżowa za Życiem jest wezwaniem dla mężczyzn do odważnej obrony swoich rodzin oraz do odpowiedzialności, za życie które jest powoływane przez kobietę i mężczyznę – mówi w imieniu Zjednoczonych 2022 Artur Wolski z Inicjatywy Męski Różaniec.

Organizatorzy zapraszają do włączenia się w tę modlitwę również kobiety i młodzież, dla których sprawa ochrony życia jest ważna i bliska.

To wydarzenie jest swoistą odpowiedzią na niedawny apel ks. abpa Stanisława Gądeckiego. W jednym z listów przewodniczący KEP wezwał do budowania „społeczeństwa solidarnego, które nie wyklucza z naszej społeczności najmłodszych, niewinnych dzieci, żyjących pod sercem matki” oraz do poszanowania „ich podstawowego prawa do życia”.

Męska Droga Krzyżowa za Życiem przejdzie ulicami warszawskiego Starego Miasta 15 marca. Rozpocznie się o godz. 19.00 na Placu Zamkowym, a poprzedzi ją Msza święta w kościele św. Anny o godz. 18.30.

Do tej modlitwy zachęca Inicjatywa Zjednoczeni 2022, która zrzesza wspólnoty i organizacje katolickie, w tym m.in. Inicjatywę Męski Różaniec, Wojowników Maryi, Rycerzy Św. Jana Pawła II, Centrum Życia i Rodziny oraz wiele innych. Wszelkie szczegóły oraz informacje dotyczące tego wydarzenia znajdują się na stronie www.Zjednoczeni2022.pl.