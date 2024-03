Papież Franciszek został zaproszony do Moskwy? Watykan reaguje

Francuski portal Intelligence Online poinformował we wtorek, że ambasador Rosji przy Stolicy Apostolskiej Iwan Sołtanowski zaprosił papieża Franciszka, aby przyjechał w czerwcu do Moskwy. Dziennikarze przekazali, że Ojciec święty przyjął zaproszenie.

W środę informacje te zdementował dyrektor biura prasowego Watykanu. Matteo Bruni podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że doniesienia francuskich mediów "nie odpowiadają prawdzie".

Papież Franciszek odwiedzi Ukrainę?

Od początku wojny papież nie odwiedził ani Rosji, ani Ukrainy. Wizyty w Moskwie i Kijowie złożył papieski wysłannik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch kardynał Matteo Zuppi.

– Jestem gotów pojechać do Kijowa. Chcę pojechać do Kijowa. Ale pod warunkiem, że pojadę też do Moskwy. Udam się do obydwu miejsc albo w żadne – oznajmił podczas jednego z wywiadów papież. Franciszek dodał, że dla niego podróż do stolicy Rosji "nie jest niemożliwa". Zauważył przy tym, że mówienie o Putinie jako o człowieku "kulturalnym" – co ostatnio czynił – nie oznacza moralnej oceny tej osoby.

Burza po słowach papieża

W wywiadzie dla szwajcarskiej telewizji RSI papież Franciszek został zapytany o swoje stanowisko w sprawie debaty pomiędzy tymi, którzy twierdzą, że Ukraina powinna się poddać, a tymi, którzy uważają, że taki ruch legitymizowałby agresora. Dziennikarz użył w pytaniu określenia "biała flaga".

– To tylko interpretacja, ale myślę, że silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o ludziach, kto ma odwagę białej flagi, aby negocjować – powiedział Franciszek. – Dzisiaj można negocjować przy pomocy potęg międzynarodowych. Słowo "negocjować" jest odważne. Kiedy widzisz, że jesteś pokonany, że sprawy nie układają się dobrze, musisz mieć odwagę negocjować. Wstydzisz się, ale iloma zabitymi to się skończy? Negocjuj zawczasu, poszukaj jakiegoś kraju do mediacji. Dziś, na przykład, wielu chce mediować w wojnie na Ukrainie. Turcja to zaproponowała. I inni. Nie wstydźcie się negocjować, zanim będzie gorzej – stwierdził papież.

