Odstępstwo w Kościele i historia zbawienia

Nie chodzi mi wcale o to, co dzieje się w Polsce w związku z rozmaitymi skandalami, choć i to są rzeczy ważne. Kryzys dotyka Kościoła powszechnego: głębokie podziały, brak przekonania co do fundamentalnych zasad wiary, mentalność kwestionowania całej Tradycji, szaleńcze zmiany duszpasterskie, wreszcie nawet bluźnierstwa. Przyszłość maluje się tylko czarniej.