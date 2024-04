Duchowny określił homoseksualizm "słabością", teraz ma problemy

Ks. Abbé Matthieu Raffray prowadzi w internecie apostolat skierowany głównie do młodych odbiorców. Obserwuje go ponad 60 tys. osób na Instagramie, ponad 22 tys. na Youtube i ponad 21 tys. w serwisie społecznościowym X (dawniej Twitter). Duchowny jest też autorem takich książek jak „Mity i kłamstwa progresywizmu” (2020), czy wydanej niedawno k=pozycji „Największa z walk”, gdzie stara się odpowiedzieć na najważniejsze pytania egzystencjalne.

Ks. Raffray: Stosunki homoseksualne są grzechem

W nagraniu zamieszczonym 15 marca ks. Raffray wskazywał, że "każdy ma broń, ale diabeł przekonuje, że walka »jest zbyt trudna« i dlatego nie ma sensu jej podejmować". Duchowny w tym kontekście wspomniał m.in. o homoseksualizmie, przypominając, że stosunki homoseksualne są grzechem. Z sam homoseksualizm określił mianem "słabości". To nie spodobało się organizacjom LGBT oraz Aurore Bergé, francuskiej minister ds. równości kobiet i mężczyzn, która zapowiedziała wniosek do prokuratury w sprawie księdza.

W wywiadzie dla katolickiego pisma „Rodzina Chrześcijańska” ks. Raffray wyjaśnił, że film dotyczy "pokus w ogóle". – Chciałem wyraźnie powiedzieć, że nie musimy ulegać wszystkim pokusom i pragnieniom – powiedział. Duchowny dodał też, że "czyny homoseksualne są grzechem, ale myślę, że ludzie już nie wiedzą, czym jest grzech". Jednocześnie ks. Raffray podkreślił, że "potępienie grzechu to nie to samo, co potępienie osoby, która go popełnia”.

Ks. Raffray odniósł się też do nagonki, jaką rozpętano. – Chodzi nie o mnie, ale wolność bycia chrześcijaninem dzisiaj. Mam nadzieję, że wszyscy wierni zdadzą sobie sprawę, że stawką jest moralność chrześcijańska i cały Kościół – ocenił.

Duchowny należy do Instytutu Dobrego Pasterza utworzonego w 2006 r. w Rzymie w celu „obrony i szerzenia Tradycji katolickiej we wszystkich jej postaciach”.

