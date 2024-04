Francja: Wysoka grzywna za decyzję o wydaleniu zakonnicy

57-letnia Sabine Baudin de la Valette mieszkała w klasztorze od 1987 r. W 2011 r. potępiła "poważne nadużycia i fakty", mające miejsce we wspólnocie. Jej prawnik powiedział, że sytuacja eskalowała.

Po 34 latach życia zakonnego Baudin de la Valette została wydalona ze swojej wspólnoty w październiku 2020 r. po wizytacji apostolskiej przeprowadzonej pod kierunkiem kardynała Marca Ouelleta. Nigdy nie podano do wiadomości publicznej, o co dokładnie oskarżył ją Watykan, a odwołanie do papieża Franciszka na jej zwolnienie nie odniosło skutku.

Watykan milczy

Francuski sąd stwierdził, że dekret o zwolnieniu podpisany przez papieskiego wizytatora nie jest wiążący prawnie w sensie cywilnym. Sąd oskarżył wspólnotę zakonną m.in. o niewłaściwe przestrzeganie procedury wydalenia. Nie było wcześniejszego ostrzeżenia, ani nie podano powodu wydalenia ze wspólnoty. Ponadto sąd stwierdził, że wspólnota naruszyła obowiązek staranności, zwalniając Baudin de la Valette, której nie zaoferowano żadnej rekompensaty finansowej, która pozwoliłaby jej "cieszyć się odpowiednimi cywilnymi warunkami życia po 34 latach życia zakonnego i służby na rzecz swojej wspólnoty w duchu sprawiedliwości i miłości, zgodnie z prawem kanonicznym".

Sąd w Lorient, w Bretanii orzekł wysoką karę grzywny – 200 tys. euro wobec byłego prefekta Dykasterii do spraw Biskupów kardynała Marca Ouelleta, siostry Dominikanki Ducha Świętego w Pontcallec oraz dwojga wizytatorów apostolskich: ks. Jeana-Charlesa Naulta i siostry Maylis Desjobert za bezprawne – w świetle prawa cywilnego – wydalenie Sabine Baudin de la Valette, której imię zakonne brzmiało Matka Marie Ferréol.

W odniesieniu do dwóch wizytatorów apostolskich sąd stwierdził, że ks. Nault "naruszył wykonywanie podstawowych praw do obrony". Po ogłoszeniu wyroku adwokaci sióstr dominikanek i wizytatorów apostolskich natychmiast ogłosili, że odwołają się od decyzji.

W sprawie, w której sąd cywilny orzeka na temat prawidłowości postępowania kanonicznego, nie wypowiedziała się do tej pory Stolica Apostolska.

