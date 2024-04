44. Pielgrzymka Obrońców Życia

Obrońcy Życia podkreślali, że agresywna postawa m.in. skrajnie feministycznych środowisk nie może usprawiedliwiać zaniechania troski i konkretnych działań na rzecz prawa do życia każdego człowieka od jego poczęcia. Na jedno z ważnych wyzwań, którym jest wychowanie i edukacja młodego pokolenia w duchu szacunku do życia, zwrócił uwagę Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

– Poparcie dla aborcji to jest co piaty, co czwarty człowiek w Polsce, to jest naprawdę przełom cywilizacyjny. Za to trzeba dziękować i prosić o jeszcze; i przede wszystkim o młodych ludzi, bo tu mamy duży problem, tu mamy odejście od Kościoła, mamy odejście od autorytetu, taką kulturę obrazkową, w którą bardzo trudno jest się przebić z prawdziwymi treściami: o co chodzi w aborcji eugenicznej czy dlaczego warto mieć dzieci – powiedział Wojciech Zięba.

Obrońcy życia zaapelowali także do polityków i dziennikarzy o niekierowanie się uprzedzeniami ideologicznymi i formułowanie przekazu w przestrzeni publicznej w oparciu o rzetelną wiedzę naukową. Uważają za niedopuszczalne wykorzystywanie prawa człowieka do życia do celów politycznych.

Tegoroczne spotkanie na Jasnej Górze było również okazją do świętowania 25-lecia powstania Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, przypomnienia początków działań pro-life, które sięgają roku 1980 i ściśle wiążą się z pielgrzymkami na Jasną Górę. Stały się one odpowiedzią na wezwanie, jakie w encyklice „Evangelium vitae” zawarł św. Jan Paweł II: „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat”.

Narodowy Marsz Życia w Warszawie

14 kwietnia o godz. 12:30 na placu Zamkowym w Warszawie rozpocznie się Narodowy Marsz Życia. Główne hasło wydarzenia to "Niech żyje Polska". I Narodowy Marsz Życia odbył się w 2019 roku. To okazja do świętowania przypadającego 24 marca Narodowego Dnia Życia (święto państwowe) i dzień później Dnia Świętości Życia (w Kościele).

Tegoroczny Narodowy Marsz Życia będzie m.in. reakcją na inicjatywy uderzające w ochronę życia nienarodzonych dzieci. W tym kontekście organizatorzy przypominają, że prawo do życia od poczęcia to nie sprawa wyznaniowa, ale naturalne prawo człowieka zapisane w Konstytucji RP. Zostało ono potwierdzone wyrokami Trybunału Konstytucyjnego z 1997 i 2020 roku.

Organizatorami Narodowego Marszu Życia są Fundacja św. Benedykta, Koalicja dla Życia i Rodziny oraz ponad 30 organizacji partnerskich.