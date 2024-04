"Ideologiczna kolonizacja". Węgierski polityk zdradza, jak Zachód pomaga biedniejszym krajom

W rozmowie z "Crux" Tristan Azbej odniósł się do powszechnej praktyki rządów zachodnich włączania prezerwatyw do pakietów pomocowych dla krajów rozwijających się oraz uzależniania pomocy humanitarnej dla krajów potrzebujących od wprowadzenia przez nie przepisów dotyczących aborcji i LGBT.

– Mogę podać jeden przykład tego, czego doświadczyłem. Była to Uganda, gdzie w tamtym czasie były ogromne potrzeby humanitarne. Potrzebowano środków farmaceutycznych i leków oraz szybkiej pomocy humanitarnej. Stało się tak, że jeden z największych darczyńców wśród krajów zachodnich wysłał duże dostawy środków antykoncepcyjnych – powiedział węgierski polityk.

– Ugandyjczycy byli zszokowani widokiem ogromnych dostaw prezerwatyw. W tym tkwi problem, ponieważ niektóre rządy z tymi liberalnymi ideologiami, zamiast udać się do tych społeczności i zapytać, jaka jest prawdziwa potrzeba, próbują realizować swój własny program – dodał.

Pomoc w zamian za liberalizację prawa

Azbej powiedział, że innym przykładem na narzucanie ideologii przez Zachód jest sytuacja, w której UE dostarcza bardzo potrzebną pomoc humanitarną tylko wtedy, gdy kraj beneficjent wprowadza zmiany w swoim systemie prawnym zgodnie z promowanymi przez Brukselę "wartościami". Sprowadzają się one najczęściej do legalizacji aborcji lub wprowadzenia tzw. małżeństw homoseksualnych.

– Powiedziałbym, że jest to moralne szaleństwo. To jest liberalna, polityczna, ideologiczna kolonizacja, którą widzimy i która nie tylko ma miejsce z politycznego punktu widzenia, ale jest całkowitym brakiem szacunku. Ojciec święty bardzo słusznie powiedział, jest to kolonizacja tych krajów, która jest całkowicie niemoralna i nieludzka – stwierdził węgierski polityk.

