Badanie: Spada poparcie amerykańskich katolików dla papieża

Przyczyną spadku sympatii dla Franciszka są stale rosnące podziały w amerykańskim narodzie. Dane z ankiety pokazują, że różnice w poglądach na jego temat są znaczące. 89 proc. wyborców Partii Demokratycznej oceniła papieża pozytywnie, podczas gdy odsetek ten wśród Republikanów wyniósł 63 proc.

"Ogólny spadek poparcia odzwierciedla rosnące niezadowolenie z obecnego papieża wśród katolików identyfikujących się jako Republikanie lub niezależni, którzy skłaniają się ku Partii Republikańskiej” – napisano w raporcie z badania przeprowadzonego przez Pew Research Center. To czternaste tego typu badanie przeprowadzone przez tę organizację za pontyfikatu Franciszka, a w sumie 22. Przeprowadzono je pięciokrotnie za pontyfikatu papieża Benedykta XVI i trzykrotnie za pontyfikatu św. Jana Pawła II.

Katolicy z USA o papieżu

Aby zebrać dane do najnowszej wersji badania, Pew przeprowadził ankietę wśród 2019 katolików w dniach 13–25 lutego. Siedmiu na dziesięciu respondentów będących katolikami w USA stwierdziło również, że Franciszek jest twarzą większej lub mniejszej zmiany w Kościele. Takie zdanie mają przeważnie ci, którzy postrzegają go nieprzychylnie.

W poprzednich ankietach przeprowadzonych za pontyfikatu Franciszka jego średnia ocen przychylności wynosi około 82 procent, co odpowiada ocenie z ostatnich trzech lat. Jego najniższa ocena przychylności wyniosła 72 procent we wrześniu 2018 r., a najwyższa ocena przychylności wyniosła 90 procent w lutym 2015 r. Takie oceny plasują go pomiędzy Janem Pawłem II a Benedyktem XVI.

Najwyższa ocena przychylności Franciszka jest niższa niż najniższa ocena przychylności Jana Pawła II. Pew przeprowadził ankietę za pontyfikatu Jana Pawła II w latach 1987, 1990 i 1996 i jego wskaźniki przychylności w tych latach wyniosły odpowiednio 91, 93 i 93 procent.

Jednak Franciszek konsekwentnie notuje wyższe oceny przychylności niż Benedykt XVI. Pew przeprowadził to samo badanie za pontyfikatu niemieckiego papieża w latach 2005, 2007 oraz dwukrotnie w 2008 i 2013 r. i jego wskaźniki przychylności w tych latach wyniosły odpowiednio 67, 74, 74, 83 i 74 proc.

