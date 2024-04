Beatyfikacja Stanisławy Leszczyńskiej. Zamknięto ważny etap

Dziś przed południem kardynał Grzegorz Ryś – Metropolita Łódzki, łodzianin – kardynał Konrad Krajewski – Jałmużnik Papieski, ks. prał. Krzysztof Nykiel – regens Penitencjarii Apostolskiej, ks. parł. Zbigniew Tracz – kanclerz Kurii Metropolitalnej Łódzkiej oraz ks. dr Łukasz Burchard – Portator akt procesowych – dostarczyli dokumenty zebrane podczas diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej do watykańskiej Dykasterii.

W imieniu prefekta Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych – kard. Marcello Semeraro dokumenty procesu beatyfikacyjnego przyjął podsekretarz Dykasterii – ks. Bogusław Turek CSMA.

Teraz z dokumentami – wcześniej przetłumaczonymi na język włoski – zapoznają się członkowie Dykasterii, a osoba i historia życia łódzkiej Sługi Bożej zostanie przedstawiona Ojcu Świętemu.

Proces beatyfikacyjny

Przypominamy, że do beatyfikacji Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej jest potrzebny cud zdziałany przez Jej wstawiennictwo. Jeśli ktoś sam doświadczy takiej łaski lub będzie wiedział o tym, że ktoś doświadczył łaski cudu przez wstawiennictwo Sł. B. Stanisławy Leszczyńskiej proszony jest o zgłoszenie tego zdarzenia do Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, ul. Ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź.

Dykasteria Spraw Kanonizacyjnych zwana również Dykasterią Do Spraw Świętych jest jednym z urzędów Kurii Rzymskiej jako aparat administracyjny i jest jedną z dziewięciu kongregacji działającej przy Stolicy Apostolskiej. Do jej spraw należy piecza nad procesami kanonizacyjnymi i beatyfikacyjnymi. Rozpatruje wnioski o beatyfikację i kanonizację, a następnie bada przebieg życia i pisma kandydatów, weryfikuje i zabezpiecza relikwie. Do jej obowiązków należy również dokładne sprawdzenie i zbadanie cudów, jakie stać się miały za przyczyną osób, które miały zostać kanonizowane.

Czytaj też:

„Niech żyje Polska!”. Ulicami Warszawy przeszedł Narodowy Marsz Życia