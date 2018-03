Jest decyzja ws. pomnika Jana Pawła II. Zostanie przeniesiony

Rada Stanu będąca najwyższym we Francji sądem administracyjnym, zdecydowała w ubiegłym roku o usunięciu krzyża z pomnika. Decyzja opierała się na obowiązującej we Francji od 1905 r. ustawie o rozdziale Kościoła od państwa. Wywołało to liczne protesty.

Spór o krzyż wieńczący pomnik papieża trwał od 2006 r., kiedy monument został wzniesiony. Teraz pomnik sprzedano i zostanie on przeniesiony kilkanaście metrów dalej, na teren prywatnego gimnazjum katolickiego Sacre Coeur, skąd będzie dobrze widoczny.