Upadek reformatora

Tariq Ramadan był przez lata spełnionym snem Zachodu o tolerancyjnym, intelektualnym, liberalnym islamie. Ten wnuk założyciela Bractwa Muzułmańskiego Hassana al-Banny w swoich francusko- i anglojęzycznych wykładach promował wizję islamu, która miała być w pełni do pogodzenia z zachodnim liberalizmem. Jego kazania miały być pełne zapewnień o demokratycznym charakterze islamu, o jego głębokiej tolerancji i o tym, że jest to nie tylko religia pokoju oraz miłości, lecz także liberalnie pojmowanej tolerancji. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Ten urodzony w 1962 r. w Genewie muzułmanin został nie tylko wykładowcą Oksfordu, lecz także uznano go za… „Martina Luthera Kinga islamu”, za człowieka, który miał go głęboko zreformować, nadać mu rysy zachodniej demokracji.