Abp Szewczuk: Wierzymy w zwycięstwo Ukrainy

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego przewodniczył Boskiej Liturgii w Patriarchalnym Soborze Zmartwychwstania Pańskiego w Kijowie.

Na początku kazania arcybiskup pytając, co jest szczególnego w Wielkiej Nocy i poranku odpowiedział: – Potężny głos Słowa Bożego. – Wczesnym rankiem niosące mirrę niewiasty idą, płacząc i bojąc się, do grobu swego Mistrza, niosąc kadzidło, by oddać ostatni hołd ukrzyżowanemu i pospiesznie pogrzebanemu. Ale tam, przy grobie, anioł mówi im: "Nie ma Go tutaj, zmartwychwstał!". Pusty grób, głębiny podziemnego świata i anielskie chóry w niebie odpowiadają kobietom: "On prawdziwie zmartwychwstał!" – mówił zwierzchnik UKGK.

"Wierzymy w zwycięstwo Ukrainy"

Abp Szewczuk podkreślił, że Zmartwychwstanie Chrystusa uwalnia nas od naszych osobistych słabości, lęków i niepewności. Zmartwychwstanie Chrystusa nadaje nowy sens naszemu życiu. Wskazał na szczególne narzędzie diabelskiego zniewolenia ludzkości: kajdany strachu przed śmiercią i podkreślił, że zwycięski okrzyk "Chrystus zmartwychwstał!" uwalnia ludzi od tego strachu.

Arcybiskup zwrócił uwagę, że "nowe życie" oznacza, że możemy dziś odnieść się do naszych osobistych lęków i fobii, mówiąc: "Nie boję się was! Chrystus zmartwychwstał! Nie boję się was, tracicie swoją władzę nade mną, ponieważ Chrystus zmartwychwstał!".

Hierarcha skierował słowa wsparcia do tych, którzy są w niewoli i płaczą z powodu różnych strat i ran. – Dzisiaj, z naszej katedry patriarchalnej, z serca naszego Kościoła, chcemy powiedzieć naszym obrońcom: dziewczęta, chłopcy, Chrystus zmartwychwstał! Wierzymy w was! Wierzymy w zwycięstwo Ukrainy, ponieważ będzie to zwycięstwo Chrystusa nad siewcami strachu i śmierci w trzecim tysiącleciu – oznajmił abp Szewczuk.

– Musimy zdać sobie sprawę, że jest to święto, z którego czerpiemy siłę do zwycięstwa. Czerpiemy siłę, by leczyć nasze rany. Czerpiemy siłę dla naszego optymizmu. Ten, w kim Chrystus zmartwychwstał, jest przepełniony życiowym optymizmem – przekonywał zwierzchnik UKGK.

