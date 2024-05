Paweł Lisicki o Bazylice św. Piotra. Wesprzyj film "Grób Rybaka"

Paweł Lisicki przebywał w Watykanie, gdzie trwały zdjęcia do filmu "Grób Rybaka". Scenariusz oparty jest na jedynej polskiej książce opisującej badania watykańskich podziemi, napisanej na podstawie śledztwa dziennikarskiego redaktora naczelnego "Do Rzeczy" Pawła Lisickiego – "Grób Rybaka".

– Dzisiaj ten, kto się pojawi przed Bazyliką św. Piotra, widzi wspaniałą kopułę, zaprojektowaną przez Bramantego i Michała Anioła, widzi kolumnadę Berniniego, widzi plac kamienisty. Wszędzie cuda architektury renesansowej i barokowej – zauważył Paweł Lisicki.

– Tak naprawdę Bazylika i miejsce, gdzie stoi Bazylika św. Piotra to był wielki stadion o kształcie elipsy, a w tle były dzielnice podmiejskie, gaje, parki, trochę nieużytków. Teren typowo podmiejski, starożytny, za murami, za granicami miasta – wskazał redaktor naczelny "Do Rzeczy". – Tak wyglądał kiedyś teren, na którym znajduje się Bazylika św. Piotra – dodał.

"Grób Rybaka". Zbiórka na film Pawła Lisickiego

Historia odkrywania grobu św. Piotra w Rzymie wydarzyła się naprawdę. Wszystko działo się w najgorszym okresie II wojny światowej. To wtedy wysłani przez Piusa XII archeologowie odkryli starożytny cmentarz pod Bazyliką i położony w jego centrum grób Apostoła.

Redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki przypomniał, że wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć powstanie filmu "Grób Rybaka", mogą to zrobić wspierając zbiórkę na platformie Zrzutka.pl.

– Wielkie lewicowe media wciąż podważają istnienie i obecność grobu św. Piotra w Rzymie. Dlaczego to robią? Dlaczego nie chcą uznać tego, co odkryli archeologowie w latach 40. w Rzymie? Dlaczego nie chcą dostrzec grobu św. Piotra, który znajduje się bezpośrednio pod Bazyliką św. Piotra? Kto chce to zrozumieć, proszę by wsparł produkcję filmu "Grób Rybaka" na zrzutce – zaapelował Paweł Lisicki.

Czytaj też:

"Tajna misja szpiegowska Piusa XII". Lisicki z WatykanuCzytaj też:

"Grób Rybaka". Paweł Lisicki: Historia przypominająca film sensacyjny