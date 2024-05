Abp Galbas: Diecezja sosnowiecka jest do obsiania, a nie do zaorania

Abp Adrian Galbas zaznaczył, że Kościół sosnowiecki ma przed sobą przyszłość, "choć niektórzy specjaliści od wszystkiego uważają, że tak nie jest".

– Mówią, że to diecezja do zaorania, do skasowania i do czego tylko jeszcze. Oni są pewni, że bp Artur jest dziewiątym z kolei biskupem, któremu papież proponował tę diecezję, imion ośmiu poprzednich jednak nie potrafią wymienić, choć wiedzą, że ośmiu odmówiło. Plotki rodzą plotki, a te kolejne. Gdy zapytać, skąd owi poinformowani mają swoje informacje, powołują się na swoje źródła, które nie wiadomo jednak skąd miałyby wypływać. Tak to już jest, że po nitce łatwiej jest dojść do kłębka, niż mając kłębek, spróbować dotrzeć do początku nitki – powiedział dotychczasowy administrator apostolski diecezji sosnowieckiej sede vacante.

"Istnieją dwie diecezje sosnowieckie"

– Wiele spraw wymaga tu naprawy, przede wszystkim te dotyczące dyscypliny i duchowości księży. Potrzebna jest systematyczna i solidna formacja, odzyskiwanie zaufania tych wiernych, którzy na skutek trudnych zdarzeń ostatnich miesięcy i tygodni to zaufanie stracili. Ale potrzebne jest też widzenie ogromu dobra, które tu istnieje: w duchownych i świeckich. W ludziach po prostu – mówił abp Galbas.

Wskazał także, że "istnieją dwie diecezje sosnowieckie". Jedna z nich jest w rzeczywistości, a druga – w mediach, które "eksponują tylko to, co chcą, w dawce w jakiej chcą i z komentarzem z jakim chcą". Życzył również nowemu biskupowi, aby słuchał przede wszystkim Słowa, a nie medialnych przekazów oraz podejmował decyzje, które wynikają z głębokiego rozeznania, z odwagi, a nie z brawury, i po konsultacji z mądrymi ludźmi. Zaznaczył, że nie chodzi o decyzje, których oczekują "łowcy klikalności".

Abp Adrian Galbas SAC został mianowany przez papieża Franciszka administratorem apostolskim sede vacante diecezji sosnowieckiej 24 października 2023 r. po wcześniejszym przyjęciu rezygnacji bp. Grzegorza Kaszaka, który przeszedł na emeryturę.

Kolejnym ważnym wydarzeniem będzie uroczyste, liturgiczne objęcie sosnowieckiej Katedry przez bp. Artura Ważnego, tzw. ingres, który odbędzie się 22 czerwca.

