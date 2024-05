Papież apeluje ws. Ukrainy. "Stolica Apostolska jest gotowa"

Ojciec święty po raz kolejny zaapelował w niedzielę o wymianę jeńców wojennych i wezwał do modlitwy o pokój.

Papież Franciszek wzywa do powszechnej wymiany jeńców między Rosją a Ukrainą

– Świętując Wniebowstąpienie Zmartwychwstałego Pana, który nas wyzwala i chce nas wolnymi, ponawiam mój apel o powszechną wymianę wszystkich jeńców między Rosją a Ukrainą, zapewniając o gotowości Stolicy Apostolskiej do wspierania wszelkich wysiłków w tym zakresie, zwłaszcza tych, którzy są poważnie ranni i chorzy – powiedział Franciszek.

Papież wezwał również do nieustawania w modlitwie o pokój na Ukrainie, w Palestynie, w Izraelu i w Mjanmie. – Módlmy się o pokój! – apelował.

Apel o wymianę jeńców padał z ust Ojca świętego na przestrzeni ostatnich tygodni wielokrotnie. Nawiązał do tego m.in. w wielkanocnym orędziu, kiedy wzywał do poszanowania zasad prawa międzynarodowego. Wyrażał wówczas życzenie powszechnej wymiany więźniów między Federacją Rosyjską a Ukrainą.

– Wszyscy za wszystkich! – mówił.

W swoich wystąpieniach Franciszek mówił również o torturach, których poddawani są jeńcy. Modlił się, aby Bóg rozbudził wolę uwolnienia ich, wskazując że tortury są czymś strasznym.

Piekło ukraińskich jeńców

O piekle ukraińskich jeńców pisał w ostatnim czasie "The New York Times". W artykule przypomniano, że według informacji podanych we wrześniu ubiegłego roku przez prokuratora generalnego Ukrainy Andrija Kostina, "około 90 procent ukraińskich jeńców wojennych padło ofiarą tortur, gwałtów, gróźb przemocy seksualnej lub innych form złego traktowania". Dziennik cytował zeznania kilku z nich.

Wspominając pobyt w rosyjskich więzieniach żołnierze mówili o 40-minutowych przesłuchaniach, podczas których rażono ich prądem, bito po głowie i wykorzystywano seksualnie. Podtekst seksualny tortur pojawiał się w wielu zeznaniach. Rosjanie mieli kopać jeńców po genitaliach, razić je prądem, ustawiać ich w szeregu z rozłożonymi nogami twarzą do ściany i kopać. Z relacji jednego z żołnierzy wynika, że został zmuszany rozebrać się i położyć genitalia na stołku – ich oprawca bił je linijką, kładł na nich nóż.

