Jeden z amerykańskich stanów zakazuje zmiany płci u nieletnich

Ustawa zatytułowana "Pomagać, nie szkodzić” zabrania podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną przeprowadzania operacji zmiany płci lub leczenia hormonalnego u nieletnich oraz zakazuje publicznego finansowania procedur dla osób transpłciowych w ramach państwowego programu Medicaid i innych rządowych planów zdrowotnych. Ustawa zabrania także władzom szkół publicznych ukrywania przed rodzicami informacji na temat postrzegania płci przez ich dzieci.

Zakaz zmiany płci u nieletnich

Rozwiązanie to uzyskało w miniony czwartek ostateczną akceptację większością 67 do 26 głosów w Izbie Reprezentantów Karoliny Południowej. Głosowanie nastąpiło po przyjęciu ustawy przez Senat z dodatkowymi poprawkami przeważającą większością głosów 27 do 8 w dniu 2 maja.

Ustawa ma wejść w życie natychmiast po podpisaniu jej przez gubernatora Henry'ego McMastera, który wcześniej zasygnalizował swoje poparcie dla nowych przepisów.

Projekt ustawy stanowi, że "lekarz, specjalista zajmujący się zdrowiem psychicznym lub inny pracownik służby zdrowia nie może świadomie świadczyć procedur zmiany płci osobie poniżej 18 roku życia”. Świadczeniodawcy, którzy naruszą to prawo poprzez przeprowadzanie operacji zmiany płci u nieletnich i doprowadzą do "poważnego obrażenia ciała dziecka”, będą podlegali postępowaniu karnemu, za które grozi im kara do 20 lat więzienia.

Nowe przepisy stanowią, że podmioty świadczące usługi zdrowotne nie będą podlegały karze za pomoc osobie cierpiącej na przedwczesne dojrzewanie płciowe, raka prostaty, raka piersi, endometriozę i tym, którzy urodzili się z medycznie weryfikowalnym zaburzeniem rozwoju seksualnego.

Karolina Południowa dołączy do 24 innych stanów, które zakazały lub ograniczyły procedury zmiany płci u nieletnich.

Czytaj też:

"Dwojakiego rodzaju rany". Ksiądz ujawnia, skąd biorą się osoby transpłcioweCzytaj też:

Prawda o zmianie płci u nastolatków. Ujawniono szokujące rozmowy lekarzy