Papież Franciszek uda się we wrześniu do Luksemburga i Belgii

26 września papież zatrzyma się na jeden dzień w Luksemburgu, po czym odwiedzi trzy belgijskie miasta z okazji 600. rocznicy powstania katolickich uniwersytetów w Leuven i Louvain-la-Neuve. Wizyta w Belgii odbędzie się w dniach 26–29 września.

Oczekuje się, że papież Franciszek będzie przewodniczył niedzielnej mszy św. w Brukseli 29 września, zanim wróci do Rzymu. Rzecznik Watykanu Matteo Bruni powiedział, że pełny harmonogram pielgrzymki zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

Papież Franciszek po raz pierwszy wyraził zamiar odwiedzenia Belgii w grudniu ubiegłego roku w wywiadzie dla meksykańskiej telewizji Televisa.

Kościół w Belgii zmaga się obecnie z głębokimi konsekwencjami publicznego skandalu dotyczącego wykorzystywania seksualnego, którego dopuścili się duchowni. W marcu papież Franciszek wyrzucił ze stanu kapłańskiego emerytowanego biskupa Brugii Rogera Vangheluwe, wiele lat po tym, jak przyznał się on do wielokrotnego wykorzystywania seksualnego swoich siostrzeńców.

Ambitne plany Franciszka

Europejska podróż papieża przypadnie niecałe dwa tygodnie po zaplanowanej przez niego ambitnej 12-dniowej podróży do Indonezji, Papui Nowej Gwinei, Timoru Wschodniego i Singapuru, która będzie najdłuższą podróżą międzynarodową od czasu jego wyboru na papieża 11 lat temu. W sumie papież Franciszek planuje odwiedzić we wrześniu sześć krajów, po prawie roku, gdy nie odbył żadnej dłuższej pielgrzymki.

87-letni papież w ostatnich miesiącach zmienił swój harmonogram, ponieważ problemy zdrowotne zmusiły go do odwołania niektórych wystąpień publicznych i podróży, w tym planowanej na grudzień pielgrzymki do Abu Zabi. Franciszek, który często porusza się na wózku inwalidzkim, od września 2023 r. nie podróżował za granicę. Zamiast tego zdecydował się w pierwszej połowie 2024 r. odbyć wizyty duszpasterskie we Włoszech do położonych na północy miast – Wenecji i Werony.

