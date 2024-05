Papież zwrócił się do polskich dzieci z przesłaniem

– Witam serdecznie Polaków. Maj jest w waszej ojczyźnie tradycyjnie miesiącem I Komunii świętych. Pozdrawiam wszystkie dzieci przeżywające to ważne spotkanie z Jezusem i zachęcam, by w tym czasie radości potrafiły też dostrzec potrzeby swoich cierpiących rówieśników, ofiar wojen, głodu i ubóstwa. Niech Maryja uczy nas pokornej służby, która jest źródłem pokoju na świecie i w Kościele. Z serca wam błogosławię – mówił Franciszek.

Papieska katecheza



Papieską katechezę streściła po polsku red. Beata Zajączkowska z Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego:

Kończymy ten cykl katechez rozważając cnotę, która nie znajduje się w wykazie siedmiu cnót kardynalnych i teologalnych, lecz tkwi u podstaw życia chrześcijańskiego: pokorę. Jest ona wielkim przeciwnikiem najbardziej śmiercionośnej z wad, a mianowicie pychy. Błogosławieni, którzy zachowują w sercu świadomość swej małości: są chronieni przed arogancją. Pokora to brama wejściowa do wszystkich cnót. Widzimy to w Maryi, która posiadała zapewne wiele zalet, ale w Ewangelii została wymieniona tylko jej pokora. Na pewno i Ona przeżywała chwile trudne, dni, kiedy Jej wiara kroczyła w ciemności. Ale mimo to nigdy nie zachwiała się w pokorze, która w Maryi była cnotą jak ze skały. Ta Jej małość jest Jej niezwyciężoną siłą. Pokora ocala od Złego i przed zagrożeniem stawania się jego wspólnikami. Jest źródłem pokoju na świecie i w Kościele. Bóg dał nam jej wzór w Jezusie i Maryi, dla naszego zbawienia i dla naszego szczęścia.

W dzisiejszej audiencji udział wzięli pielgrzymi z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Herberta w Katowicach; z parafii pw. Dobrego Pasterza w Jesionce (diec. łowicka); z parafii pw. Ducha Świętego w Śremie (arch. poznańska); parafii św. Jana Nepomucena w Zielenicach (arch. wrocławska); grupa międzyparafialna z Włocławka; uczniowie kończący Szkołę Podstawową w Słupie, parafia Boleszyn (diec. sandomierska); uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej, wraz z opiekunami a także pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.

Czytaj też:

"Wtedy Kościół katolicki się rozpadnie". Kontrowersyjny kardynał zabiera głos