Wybory prezydenckie w Meksyku. Kandydatki pokłóciły się o Matkę Bożą z Guadalupe

Podczas debaty prezydenckiej, która odbyła się w ubiegłym tygodniu, Xóchitl Gálvez oskarżyła swoją przeciwniczkę Claudię Sheinbaum o "polityczny oportunizm” za noszenie spódnicy z wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe, "mimo że nie nie wierzy ani w nią, ani w Boga".

Wybory w Meksyku

Gálvez kandyduje na prezydenta z ramienia koalicji Fuerza y Corazón por México (Siła i Serce dla Meksyku), która skupia Akcję Narodową (PAN), Partię Rewolucyjno-Instytucjonalną (PRI) i Partię Rewolucji Demokratycznej (PRD). Z kolei Sheinbaum kandyduje z poparciem koalicji Sigamos Haciendo Historia (Kontynuujmy tworzenie historii), na którego czele stoi Morena, partia polityczna założona przez obecnego prezydenta Meksyku Andrésa Manuela Lópeza Obradora.

Z różnych sondaży opublikowanych w ostatnich tygodniach w Meksyku wynika, że Sheinbaum i Gálvez są dwiema głównymi pretendentkami do wygrania wyborów. Tuż za nimi plasuje się Jorge Álvarez Máynez z Movimiento Ciudadano (Ruch Obywatelski). Wybory odbędą się 2 czerwca.

Spór o Matkę Bożą

Podczas trzeciej debaty prezydenckiej, która odbyła się 19 maja, kiedy poruszono temat "Migracja i polityka zagraniczna”, Gálvez nawiązała do spotkania z papieżem Franciszkiem, które obie kandydatki odbyły w lutym w Watykanie.

– Obie odbyliśmy spotkanie z papieżem. Czy powiedziałaś Jego Świątobliwości, jak nosiłaś Dziewicę z Guadalupe na spódnicy, mimo że nie wierzysz w nią ani w Boga? Czy powiedziałaś mu, że zniszczyłaś kościół, kiedy byłaś prezydentem gminy Tlalpan? Masz pełne prawo nie wierzyć w Boga, jest to kwestia osobista. Ale nie masz prawa używać wiary Meksykanów do politycznego oportunizmu. To hipokryzja – oskarżyła Gálvez.

W odpowiedzi Sheinbaum stwierdziła, że oskarżenia kontrkandydatki stanowią "absolutną prowokację”, na którą nie zamierza odpowiadać.

