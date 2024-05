Co będzie z Medjugorje?

Medjugorje, Garabandal czy Trevignano Romano: dla jednych to uświęcone miejsca, w których objawiła się Matka Boża, dla innych – źródła wielkiej mistyfikacji. Stolica Apostolska ogłosiła właśnie nowe normy dotyczące domniemanych zjawisk nadprzyrodzonych

Katolicy wierzą, że wszystko, co chciał objawić ludziom Bóg, objawił przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Kościół nazywa to objawieniem publicznym – każdy ochrzczony jest zobowiązany do tego, by je przyjąć i w nie wierzyć. Fakt ten nie wyklucza jednak, że Bóg zechce udzielić ludziom jakiejś szczególnej pomocy w zrozumieniu pewnych prawd w danym momencie historycznym albo po prostu wzmocnić w cudowny sposób pobożność. Może do tego dojść na drodze tzw. objawienia prywatnego, to znaczy szczególnej sytuacji, w której jakaś osoba lub grupa osób otrzymuje specjalny znak lub komunikat z nieba. Kościół naucza jednak,