"Natychmiast napisałem swoją rezygnację". Arcybiskup odchodzi po rozmowie z papieżem

W poniedziałek Watykan poinformował w oświadczeniu prasowym, że Ojciec Święty "przyjął rezygnację z opieki duszpasterskiej archidiecezji La Plata w Argentynie złożoną przez abp Gabriela Antonio Mestre”. Duchowny został mianowany na to stanowisko w lipcu ubiegłego roku, a we wrześniu objął arcybiskupstwo kanonicznie.

Oświadczenie hierarchy

Stolica Apostolska nie podała powodu rezygnacji duchownego. Tymczasem w oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek na Facebooku archidiecezji, arcybiskup Mestre oświadczył, że odchodzi ponieważ, "jest świadomy" swojej "słabości i ludzkiej słabości pięknego Kościoła, który jest moim domem i moją rodziną”.

"Kilka dni temu Stolica Apostolska wezwała mnie do Rzymu, aby porozmawiać o niektórych aspektach diecezji Mar del Plata po moim przeniesieniu do archidiecezji La Plata, kiedy zostałem mianowany przez papieża Franciszka arcybiskupem metropolitą” – napisał Mestre, który od 2017 roku aż do nominacji na metropolitę La Platy był biskupem diecezji Mar del Plata.

"W Wiecznym Mieście, po skonfrontowaniu różnych poglądów na to, co wydarzyło się w diecezji Mar del Plata od listopada 2023 r. do chwili obecnej, papież Franciszek poprosił mnie o rezygnację ze stanowiska w La Plata” – napisał Mestre.

"Z głębokim spokojem i całkowitą prostotą sumienia przed Bogiem z powodu mojego postępowania, ufny, że «Prawda nas wyzwoli» (por. J 8, 32) oraz z synowskim i teologicznym posłuszeństwem Ojcu Świętemu, natychmiast napisałem swoją rezygnację, która została dziś zaakceptowana i upubliczniona” – dodał.

W przesłaniu skierowanym do samej archidiecezji Mestre stwierdził, że był "bardzo szczęśliwy przez te osiem i pół miesiąca”.

"Boli mnie to, że odchodzę, boli mnie to, że zostawiam was jako pasterz tego Kościoła partykularnego, który pielgrzymuje do La Plata, ale jestem pewien, że Bóg ma o wiele lepsze plany, których dzisiaj nie mogę do końca rozszyfrować” – napisał duchowny.

