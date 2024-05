Papież Franciszek zainaugurował nowy cykl katechetyczny

Cykl zatytułowany "Duch i Oblubienica: Duch Święty prowadzi lud Boży ku Jezusowi, naszej nadziei” będzie się skupiał wokół trzech głównych tematów: Starego Testamentu, Nowego Testamentu i "czasu Kościoła”.

– Duch Boży, który na początku przemienił chaos w kosmos, pracuje nad tym, aby w każdym człowieku dokonać tej przemiany – powiedział papież podczas audiencji generalnej, która odbyła się 29 maja na Placu św. Piotra.

Nowy papieski cykl

Pierwsza część cyklu rozpocznie się od przeglądu stworzenia według Starego Testamentu, nie będzie to jednak "archeologia biblijna”. Papież wyjaśnił, że zamiast tego skoncentruje się na tym, jak obietnica dana w Starym Testamencie "zrealizowała się w pełni w Chrystusie”.

– To będzie jak podążanie ścieżką słońca od świtu do południa – dodał.

Cytując dwa pierwsze wersety Księgi Rodzaju, Franciszek zauważył, że "Duch Boży jawi się nam tutaj jako tajemnicza moc, która przenosi świat z jego początkowego stanu bezkształtnego, opuszczonego i ponurego do stanu uporządkowanego i harmonijnego”.

Odnosząc się do podziału na "zagubione” i "piękne i uporządkowane”, papież Franciszek zauważył, że to Bóg "sprawia, że świat przechodzi z chaosu do kosmosu". Papież podkreślił rolę Ducha Świętego w stworzeniu i jako głównego bohatera historii zbawienia, wskazując na Psalmy i Nowy Testament.

– Apostoł Paweł wprowadza nowy element do relacji pomiędzy Duchem Świętym a stworzeniem. Mówi o wszechświecie, który "jęczy i cierpi jak w bólach porodowych” – wskazał Ojciec Święty.

– Widzimy spustoszenie, jakiego ludzkość dokonała i nadal sieje w stworzeniu, zwłaszcza w tej jego części, która ma większą zdolność do eksploatacji swoich zasobów – powiedział papież.

Na podstawie tej refleksji papież zauważył, że w człowieku istnieje zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny "chaos”.

Czytaj też:

Papież obraźliwie wypowiedział się o gejach. Watykan przepraszaCzytaj też:

"Natychmiast napisałem swoją rezygnację". Arcybiskup odchodzi po rozmowie z papieżem