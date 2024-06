"Nie ma kompromisów!". Zdecydowana reakcja papieża

Absolutna godność życia ludzkiego, daru Boga Stwórcy, jest zbyt wysoka, aby mogła być przedmiotem kompromisów lub mediacji. Co do życia ludzkiego nie ma kompromisów! – napisał Papież Franciszek w orędziu do uczestników akcji „Wybieramy Życie”, którzy w sobotę 22 czerwca wezmą udział w marszu dla życia ulicami Rzymu.

Franciszek podkreślił: „Dając świadectwo piękna życia i rodziny, która je przyjmuje, tworzymy społeczeństwo, które sprzeciwia się kulturze odrzucania na każdym etapie życia: od najsłabszego nienarodzonego dziecka po cierpiącą osobę starszą, poprzez ofiary handlu ludźmi, niewolnictwa i każdej wojny". Papież wyraził wdzięczność za „zaangażowanie i publiczne świadectwo w obronie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci". Massimo Gandolfini, neurochirurg i rzecznik marszu zaznaczył, że wydarzenie ma być „wyraźnym kontrastem dla kultury śmierci, jak nazywał ją św. Jan Paweł II i kultury odrzucenia, jak nazywa ją Papież Franciszek, a jednocześnie mocną promocją piękna otwartości na życie". W sobotę 22 czerwca ulicami centrum Rzymu przejdzie marsz dla życia pod hasłem „Wybieramy Życie", w którym wezmą udział rodziny z terenu całych Włoch. Swój udział zgłosiło 130 organizacji i stowarzyszeń. Angielscy biskupi przed wyborami: Pytajcie kandydatów o stosunek do aborcji i eutanazji O wywieranie nacisku na przyszłych posłów, aby chronili życie zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej, zaapelowali do 4,5 mln angielskich i walijskich katolików tamtejsi biskupi przed zaplanowanymi na 4 lipca wyborami parlamentarnymi. „Pytajcie kandydatów, na których zamierzacie głosować, czy sprzeciwiają się legalizacji wspomaganego samobójstwa i eutanazji, czy wspierają zmniejszenie liczby tygodni, do których aborcja jest legalna i środki mające na celu położenie kresu praktykom samodzielnej aborcji, obecnie dozwolonej w Wielkiej Brytanii oraz czy będą wzywać do zaprzestania aborcji aż do momentu porodu w przypadku niepełnosprawnych płodów – napisali hierarchowie na stronie internetowej Konferencji Biskupiej Anglii i Walii.

