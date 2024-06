Zakonnice ekskomunikowane za przestępstwo schizmy

Kanon 751 Kodeksu Prawa Kanonicznego stanowi, że schizma to "odmowa poddania się papieżowi lub jedności z podległymi mu członkami Kościoła”. Karą za to przestępstwo jest ekskomunika.

Ekskomunika zakonnic

W komunikacie prasowym z 22 czerwca archidiecezja Burgos "przekazała dekret ogłaszający ekskomunikę i deklarację «ipso facto» [natychmiastowego] wydalenia z życia konsekrowanego każdej z 10 sióstr, które popełniły schizmę".

Decyzję ogłosił Mario Iceta, arcybiskup Burgos, który jest także papieskim komisarzem i prawnym przedstawicielem klasztorów Belorado, Orduña i Derio w Hiszpanii.

W oświadczeniu wskazano również, że są to "te same siostry, które przedstawiły swoją wolną i osobistą decyzję o opuszczeniu Kościoła katolickiego. Biorąc pod uwagę tę decyzję, należy pamiętać, że ogłoszenie ekskomuniki jest czynnością prawną uważaną przez Kościół za środek leczniczy, skłaniającą do refleksji i osobistego nawrócenia".

Ponadto archidiecezja Burgos wskazała, że " „w dalszym ciągu istnieje wspólnota monastyczna złożona z sióstr, które nie poniosły ekskomuniki, ponieważ nie poparły schizmy: jest to pięć starszych sióstr i trzy inne siostry, które choć nie przebywają w klasztorze, to należą do wspólnoty poprzez inkardynację do niej”.

Manifest sióstr

13 maja wspólnota sióstr klarysek z klasztorów Belorado i Orduña, znajdujących się odpowiednio w archidiecezji Burgos i diecezji Vitoria w Hiszpanii, opublikowała manifest i list, w którym ogłosiły, że opuszczają wspólnotę katolicką Kościoła i oddają się pod opiekę ekskomunikowanego fałszywego biskupa Pabla de Rojasa. Zakonnice twierdziły, że opuszczają „kościół posoborowy, do którego należały, aby stać się częścią prawdziwego Kościoła katolickiego”.

Na początku czerwca archidiecezja Burgos formalnie poinformowała siostry zakonne, że muszą stawić się przed sądem kościelnym, aby odpowiedzieć za zbrodnię schizmy określoną w kanonie 751 Kodeksu Prawa Kanonicznego, zagrożoną karą ekskomuniki. Termin upłynął w piątek 21 czerwca, a zakonnice nie stawiły się.

