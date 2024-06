"Globalne ocieplenie". Papież ogłasza budowę elektrowni agrowoltaicznej

Ojciec Święty powierzył przewodniczącemu Gubernatoratu Państwa Watykańskiego i przewodniczącemu Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej zadanie budowy elektrowni agrowoltanicznej na eksterytorialnym obszarze Santa Maria di Galeria. Ma ona zapewnić nie tylko zasilanie istniejącej tam stacji radiowej, ale także całkowite zaopatrzenie w energię Państwa Watykańskiego. Postanowienia te zawarte są w opublikowanym Liście apostolskim w formie "Motu Proprio": "Fratello Sole" ("Brat Słońce").

Franciszek przypomniał, że w encyklice "Laudato si" wezwał całą ludzkość do uświadomienia sobie potrzeby wprowadzenia zmian w stylu życia, produkcji i konsumpcji, aby przeciwdziałać globalnemu ociepleniu, którego jedną z głównych przyczyn jest wszechobecne stosowanie paliw kopalnych. Ponadto, 6 lipca 2022 r. Stolica Apostolska przystąpiła do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Papież wskazał na konieczność zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i dążenie do neutralności klimatycznej. Wyraził przekonanie, że ludzkość ma do dyspozycji środki technologiczne, aby stawić czoła tej transformacji środowiskowej i jej zgubnym konsekwencjom etycznym, społecznym, gospodarczym i politycznym, a wśród nich energia słoneczna odgrywa kluczową rolę.

Watykan zbuduje instalację agrowoltaiczną

"Dlatego powierzam wam, drodzy bracia, jako przewodniczącemu Gubernatoratu Państwa Watykańskiego i przewodniczącemu Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej, zadanie budowy elektrowni agrowoltanicznej na eksterytorialnym obszarze Santa Maria di Galeria" – czytamy w dokumencie. Ojciec Święty zapowiedział ustanowienie nadzwyczajnych komisarzy, którym zamierza powierzyć wykonywanie niezbędnych czynności administracyjnych.

Na terytorium Santa Maria di Galeria znajduje się Centrum Nadawcze Radia Watykańskiego, powstałe na mocy porozumienia między państwem włoskim a Stolicą Apostolską dniu 8 października 1951 r. Zostało ono zainaugurowane 27 października 1957 r. przez papieża Piusa XII. Stolicy Apostolskiej przydzielono na ten cel 424 hektary. Obszar nadawania anten Radia Watykańskiego w Santa Maria di Galeria korzysta z przywileju eksterytorialności.

Czytaj też:

"Nauczcie się na pamięć". Papież dał wiernym radęCzytaj też:

"Nie ma kompromisów!". Zdecydowana reakcja papieża