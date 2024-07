Czechy: Ks. abp Jan Graubner przeciwko ideologii gender w szkołach i przedszkolach

W Czechach podjęto próbę zmiany programów edukacyjnych w szkołach i przedszkolach. Zareagował na to przewodniczący cczeskiego episkopatu ks. abp Jan Graubner. Zdaniem prymasa Czech, zmiany są niepokojące, bo zawierają treści ideologiczne. Jak zauważa duchowny, zmiany mają prowadzić do zaprzeczenia wszelkim różnicom między mężczyzną i kobietą i rozumienia ich jedynie jako konstruktu społecznego.

Programy nauczania przesiąknięte ideologią gender?

W ocenie arcybiskupa Graubnera jest to próba "oderwania ducha od cech cielesnych". Czeski hierarcha podkreśla, że ideologia gender jest niebezpieczna, ponieważ próbuje zanegować największą z różnic między istotami. – Ta fundamentalna różnica stanowi podstawę dla pojawienia się na świecie nowych istot ludzkich. W tym sensie szacunek dla własnego ciała i ciał innych ma kluczowe znaczenie w świetle mnożących się roszczeń do nowych praw promowanych przez teorię gender. Ideologia ta zakłada społeczeństwo bez różnic płciowych, eliminując w ten sposób antropologiczne podstawy rodziny – ocenił ks. abp Jan Graubner.

Prymas Czech przestrzega nie tylko przed ideologią gender. W komentarzu do zaproponowanych zmian w programach nauczania, ks. abp Gaubner apeluje, by do szkół nie wprowadzać pochopnie treści dotyczących zmian klimatycznych. –Nawet uznani eksperci i naukowcy z wielu dyscyplin nie są w stanie znaleźć jasnego konsensusu w sprawie przyczyn i konsekwencji złożonych i zawiłych procesów zmian klimatu – napisał duchowny.

Kolejną kwestią, którą podnosi przewodniczący czeskiego episkopatu w swoim komentarzu jest nauczanie o dezinformacji. Przestrzega przed treściami, które mogą prowadzić do tzw. "cancel culture", czyli "kultury unieważniania", a także do blokowania wolności słowa.

