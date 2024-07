Lipiec – miesiąc szczególnie poświęcony Najdroższej Krwi Chrystusa

Według tradycyjnego kalendarza liturgicznego 1lipca przypada Uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa. Tak było przed Soborem Watykańskim II. W wyniku reformy uroczystość ta została połączona z uroczystością Najświętszego Ciała Chrystusa i obchodzona jest dziś jako tzw. Boże Ciało.

Datę 1 lipca ustalono podczas pontyfikatu Piusa X. Z kolei papież Pius XI podniósł obchody święta Przenajdroższej Krwi Chrystusa do stopnia uroczystości rytu zdwojonego I klasy. Z kolei w 1960 roku papież Jan XXIII ogłosił list apostolski "Inde a Primis" o rozszerzaniu nabożeństwa ku czci Przenajdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Tym samym zachęcał wiernych, by lipiec był czasem rozmyślań o Krwi Chrystusa. Św. Jan XXIII zatwierdził również Litanię do Najdroższej Krwi Pana Jezusa.

"Pełnia samego odkupienia"

"Po miesiącu maju dla Maryi i czerwcu dla Najświętszego Serca Jezusowego, Kościół świadomie ustalił, że miesiąc lipiec będzie poświęcony Najdroższej Krwi Jezusa. Lipiec jest centrum roku słonecznego, jest miesiącem nad miesiącami, miesiącem słońca, które praży swym najintensywniejszym skwarem: a Odkupienie nie jest może stołem obfitującym w cudowne źródło – Boskiej Krwi – wlewanej w dusze przez miłość Chrystusa? Oto dlaczego tak święto, jak i miesiąc Najdroższej Krwi zostały ustanowione w środku roku prawie, by przypomnieć nam pełnię samego Odkupienia" – napisał ks. Rafaello Bernardo ze Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa w jednej ze swoich książek.

"Ta Krew, gdy godnie przyjęta, oddala demony, przywołuje aniołów, a nawet samego Pana aniołów… Ta Krew wylana oczyszcza świat cały… Ona jest ceną wszechświata, za którą Chrystus odkupił Kościół…" – tak o Najdroższej Krwi Chrystusa mówił św. Jan Chryzostom.

Przenajświętsza Krew prowadzi nas do Eucharystii

Kult Najdroższej Krwi Chrystusa ma związek z męką i śmiercią Jezusa Chrystusa, a co za tym idzie z Eucharystią. Sam Jezus Chrystus przelał za nas swoją Krew, byśmy mogli zostać odkupieni z grzechu. Dlatego cześć oddana Krwi Chrystusa to jednocześnie uczczenie ofiary jaką Chrystus poniósł dla kazdego człowieka.

Dlatego Kościół zachęca, by lipiec był czasem szczególnej refleksji i medytacji nad Przenajdroższą Krwią Chrystusa, która została przelana na zbawienie świata. Oto 7 fragmentów Pisma Świętego, w których Jezus Chrystus przelał swoją Krew:

1. Obrzezanie (Łk 2, 21)

2. Modlitwa w Ogrójcu (Łk 22, 42-44)

3. Biczowanie (Mt 27, 26)

4. Ukoronowanie cierniem (J 19, 1-3)

5. Droga krzyżowa (J 19, 17)

6. Przybicie do krzyża (J 19, 28)

7. Przebicie boku włócznią (J 19, 33-34)



