Prawosławny metropolita oskarżony o molestowanie seksualne

Metropolita stanowczo zaprzeczył zarzutom i zapowiedział, że wystąpi do sądu przeciw oskarżycielom. O sprawie poinformowało rosyjskie opozycyjne pismo "Nowaja Gazieta. Jewropa".

Według ustaleń gazety, Hilarion (który 24 lipca skończy 58 lat) wykorzystywał lub co najmniej usiłował wykorzystywać seksualnie swojego najbliższego współpracownika, Jerzego Suzukiego, pochodzącego z mieszanej rodziny japońsko-rosyjskiej, który przyjechał do Budapesztu w niejasnych okolicznościach. Początkowo pomagał on Hilarionowi w prowadzeniu przezeń gospodarstwa domowego i pełnił rolę "ałtarnika" (odpowiednika ministranta w Kościele katolickim) w czasie nabożeństw. Obecnie oskarża on swego "pryncypała" o molestowanie seksualne, dodając, że gdy chciał się z nim rozstać, ten miał wywierać różne naciski, a nawet szantażować go, że bez niego nie da sobie rady.

Zarzuty pod adresem Hilariona

Zarzuty pod adresem Hilariona dotyczą nie tylko molestowania seksualnego, ale także spraw finansowych. Nie wiadomo np., w jakich okolicznościach zdążył on uzyskać paszport i obywatelstwo Węgier w ciągu niespełna dwóch lat pobytu w tym kraju i kupić dużą działkę pod Budapesztem o wartości 4,9 mln euro. Poza tym ma on kilka posiadłości we Francji i być może w innych krajach.

Po ujawnieniu skandalu Hilarion, który stanowczo zaprzeczał stawianym mu zarzutom, miał wyjechać do Moskwy, oddając się do dyspozycji kierownictwa Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP). Hilarion jest nadal jedną z czołowych postaci RKP, teologiem, mającym rozległe kontakty za granicą, także z innymi wyznaniami, zwłaszcza z Kościołem katolickim. Wielokrotnie odwiedzał Watykan, gdzie przyjmowali go zarówno Benedykt XVI, jak i Franciszek. 30 kwietnia 2023 r. papież spotkał się z nim prywatnie w Budapeszcie w czasie swojej wizyty na Węgrzech i była to jego jedyna prywatna rozmowa z niekatolickim przywódcą religijnym (poza ogólnym spotkaniem ekumenicznym). Metropolita wielokrotnie ostro potępiał homoseksualizm, ideologię LGBT i związki partnerskie.

