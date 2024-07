"Czarny dzień demokracji". Burza po decyzji niemieckich polityków

Obrońcy życia w Niemczech krytykują nową ustawę uchwaloną w piątek przez Bundestag, która ustanawia 100-metrowe "strefy buforowe” wokół placówek aborcyjnych. Proliferzy określają ją jako "atak na demokrację" i próbę uciszenia chrześcijan i innych działaczy antyaborcyjnych.

Nowe przepisy (Schwangerschaftskonfliktgesetz) mają chronić kobiety w ciąży przed tym, co zwolennicy ustawy nazywają "nękaniem na chodniku” ze strony działaczy pro-life w pobliżu ośrodków doradztwa i placówek wykonujących aborcje.

Chrześcijańska organizacja prawna Alliance Defending Freedom wielokrotnie ostrzegała przed wprowadzeniem przepisów mających na celu utworzenie niemieckich "stref buforowych" wokół klinik aborcyjnych.

Sprzeciw organizacji pro-life

Cornelia Kaminski, federalna przewodnicząca Action Right to Life for All wydała miażdżącą krytykę ustawy, nazywając ją "frontalnym atakiem na fundamenty naszej demokracji”. Wskazała, że zgodnie z nowymi przepisami modlitwa za kobiety, które chcą dokonać aborcji, przez osoby znajdujące się w promieniu 100 metrów od placówek aborcyjnych będzie teraz karana grzywną w wysokości 5000 euro.

W oświadczeniu wydanym w piątek Kaminski nazwała ten dzień "czarnym dniem dla demokracji”. Stwierdziła, że ustawa ta niezgodnie z konstytucją ograniczy prawa wybranej grupy osób do wolności słowa, zgromadzeń i wyznania.

– Nie odnotowano ani jednego przypadku, w którym poszkodowana kobieta faktycznie złożyła skargę z tego powodu – wskazała Kaminski.

Z kolei Alexandra Linder, przewodnicząca Federal Association for the Right to Life, powiedziała katolickiej gazecie "Tagespost", że debata parlamentarna na temat nowych przepisów składała się z "nieprawdy” na temat rzekomego nękania kobiet przez zwolenników pro-life. Twierdziła, że prawdziwą motywacją stojącą za nowymi przepisami jest ustanowienie aborcji jako procedury "normalnej opieki zdrowotnej”.

Czytaj też:

Wielka Brytania: Parlament zakazał modlitwy przed ośrodkami aborcyjnymiCzytaj też:

Wielka Brytania: Publiczna modlitwa "antyspołecznym zachowaniem"