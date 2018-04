Prezydent złożył wielkanocne życzenia wiernym Kościołów wschodnich

"Z okazji Świąt Wielkanocnych duchowieństwu i wszystkim wiernym Kościołów wschodnich życzę wewnętrznej odnowy i nadziei, jakie płyną ze wspólnego przeżywania tego błogosławionego czasu" – napisał prezydent.

"Niech przyniesie on Państwu pokój, radość rodzinnych spotkań i prawdziwy odpoczynek. Niech doda sił do codziennej pracy na rzecz wspólnego dobra Państwa parafii, diecezji, społeczności lokalnych oraz całej naszej Rzeczypospolitej" – podkreślił Andrzej Duda.

Dalej zaznaczył, że "Święta Wielkiejnocy to upamiętnienie zdarzeń, które w myśli chrześcijańskiej wiążą się z głęboko pojmowanym wyzwoleniem człowieka". "W pierwszym tysiącleciu Kościoła jeden z jego Ojców, św. Grzegorz z Nyssy, pisał: »Wolność upodabnia nas do kogoś, kto nie ma pana i jest niezależny (…) Przez wolność zatem stajemy się podobni do Boga i szczęśliwi«" – czytamy.

"W roku obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości życzę Państwu, aby ten ważny wymiar Świąt Zmartwychwstania Pańskiego służył pomyślnemu rozwojowi Kościołów wschodnich oraz by umacniał Państwa w duchu ofiarnej służby Bogu i Ojczyźnie" – napisał prezydent.

W tym roku prawosławni i wierni innych obrządków wschodnich obchodzą Wielkanoc tydzień po katolikach.