"Szatańska dyktatura". Nikaragua: Zdelegalizowano katolicką rozgłośnię

Decyzja została podpisana przez minister spraw wewnętrznych Marię Amelię Coronel Kinlock i opublikowana 9 lipca w oficjalnym dzienniku rządowym La Gaceta.

Oprócz Radia María w ogłoszeniu wymieniono także stowarzyszenia: Prince of Peace Christian Church House of Prayer Association, Association of Evangelical Churches of Nicaragua Jacob's Well, Apostolic Ministry Pentecost Prophetic Fire Association i osiem innych instytucji. Wszystkie one zostały zlikwidowane.

W rządowym dokumencie stwierdzono, że organizacje te nie składały "sprawozdań finansowych za okres od 2 do 26 lat” zawierających "szczegółowe zestawienia przychodów i wydatków”, co utrudnia "regulację i nadzór” przez Generalną Dyrekcję Rejestracji i Regulacji Organizacji Non-Profit Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Prześladowania katolików

Media katolickie opisują skandaliczne działania resortu spraw wewnętrznych, dzięki którym politycy otrzymują "podstawę prawną" do wydania decyzji o likwidacji danego podmiotu. MSW nie przyjmuje sprawozdań finansowych, gdy organizacje chcą je złożyć, a następnie podaje brak ich złożenia jako powód unieważnienia statusu prawnego objętych nadzorem organizacji.

W zawiadomieniu w La Gaceta zaznaczono również, że prawo własności do nieruchomości wszystkich wymienionych organizacji przejdzie na rząd Nikaragui, co jest "zwyczajową" decyzją podejmowaną przez dyktaturę w przypadku decyzji o cofnięciu statusu prawnego instytucji non-profit.

11 kwietnia Radio María Nicaragua poinformowało, że jej konta bankowe, na które wpływają darowizny w dolarach i córdobach, walucie krajowej, zostały zamrożone.

– Konta Radia María zostały zamrożone, ich program został zmieniony. Pracownicy byli monitorowani, nękani, a dziś w końcu anulowano ich status prawny. Szatańska dyktatura Nikaragui nienawidzi Kościoła na śmierć – powiedział były ambasador Nikaragui przy Organizacji Państw Amerykańskich, Arturo McFields Yescas.

