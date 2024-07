Holandia. Objawienia z 1945 roku nie są nadprzyrodzone

Watykańska Dykasteria Nauki Wiary upubliczniła decyzję z 1974r. dotyczącą objawień i kultu "Matki Bożej Wszystkich Narodów". Dykasteria wskazała w komunikacie, że zazwyczaj nie upublicznia ona decyzji dotyczących domniemanych zjawisk nadprzyrodzonych. Tym razem jest inaczej ze względu na dużą niepewność co do samych objawień, jak i wciąż trwającego kultu "Pani Wszystkich Narodów".

Fałszywe objawienia w Amsterdamie

Chodzi o objawienia i wizje, które w latach 1945-1959 miała mieć Ida Peerdeman i wiążący się z tym kult Matki Bożej Wszystkich Narodów. Kult ten, co ciekawe, jest żywy także wśród polskich katolików. Teraz Dyksteria zdecydowała się podać do wiadomości wynik sesji zwyczajnej ówczesnej Kongregacji Nauki Wiary, która odbyła się 27 marca 1974 roku. Wynik ten został zatwierdzony przez samego Pawła VI.

Decyzja dot. objawień amsterdamskich, jak podaje Dykasteria Nauki Wiary, jest negatywna i ostateczna. 27 marca 1974 roku kardynałowie podczas sesji zwyczajnej jednogłośnie ocenili, że domniemane objawienia "Matki Bożej Wszystkich Narodów" w Amsterdamie są "nienadprzyrodzone". "Constat de non supernaturalitate" (nie ma nic nadprzyrodzonego – przyp. red.) to orzeczenie doktrynalne. Kongregacja Nauki Wiary w 1974 roku wydała również negatywną opinię, co do dalszego badania zjawiska objawień amsterdamskich.

"Niniejszym podaje się to do wiadomości, aby święty lud Boży i jego pasterze mogli wyciągnąć z tego należyte konsekwencje" – czytamy w komunikacie Dykasterii Nauki Wiary.

W maju tego roku Watykan opublikował nowy dokument dot. rozeznawania zjawisk nadprzyrodzonych. W związku z tym ujawiono wyżej opisaną decyzję dot. domniemanych objawień "Matki Bożej Wszystkich Narodów" w Amsterdamie.

Czytaj też:

Objawienia w Montichiari. Jest opinia Dykasterii Nauki WiaryCzytaj też:

Trwa Wielka Nowenna Szkaplerzna. Modlitwa potrwa do 15 lipca