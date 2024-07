Włochy. Premier proponuje pomoc dla kobiet, które odrzucają aborcję

Projekt ustawy o "dochodach macierzyńskich" został przedstawiony przez rząd premier Giorgii Meloni. Ustawa miałaby zagwarantować pomoc finansową kobietom w ciąży, które odrzucają możliwość aborcji.

Pomoc finansowa dla kobiet w ciąży

Pomysł ten jest szczególnie promowany przez senatora Maurizio Gasparriego z partii politycznej Forza Italia. Wsparcie finansowe dla kobiet w ciąży miałoby wynosić 1000 euro, czyli 1082 dolary. Pomoc dla kobiet, które mimo trudności finansowych zdecydują się urodzić dziecko, będzie wypłacana przez 5 lat.

Tym samym rząd Giorgii Meloni chce ograniczyć liczbę aborcji przeprowadzanych we Włoszech, których powodem jest trudna sytuacja finansowa matek. "Brońmy życia!" – czytamy na profilu Maurizio Gasparriego na portalu X. Senator podkreśla, że pomoc ma być nie tylko finansowa, ale także moralna.

Sfinansowanie tego projektu będzie możliwe dzięki utworzeniu funduszu dochodów macierzyńskich, z kwotą 600 milionów euro rocznie. O wsparcie będą mogły ubiegać się kobiety, które są obywatelkami Włoch mieszkającymi w kraju i mieć Wskaźnik Równoważnej Sytuacji Ekonomicznej (ISEE) niższy niż 15 000 euro.

Choć premier Giorgia Meloni zapowiedziała, że nie zniesie prawa do abrocji w kraju, to jednak prowadzi wiele działań pro-life. W kwietniu premier zatwierdziła pakiet środków mających, którego celem ma być ograniczenie aborcji we Włoszech. Zdaniem Meloni, podjęte działania mogą "zagwarantować kobietom możliwości wyboru alternatywy, oferując aktywną rolę instytucji publicznych w celu wyeliminowania przyczyn finansowych, które mogą popychać kobiety do aborcji".

